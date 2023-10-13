Международная правозащитная организация обвиняет Израиль в применении снарядов с белым фосфором: реакция ЦАХАЛа

Международная правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что имеет свидетельства применения Израилем белого фосфора во время бомбардировки Сектора Газа и Ливана 10 и 11 октября.

HRW ссылается на видеозаписи и свидетельства очевидцев, на которых видны белые полосы в небе над Газой. Организация убеждена, что это 155-мм артиллерийские снаряды с белым фосфором, применять которые опасно для гражданского населения.

Об этом HRW сообщает на своем сайте.

Human Rights Watch утверждает, что просмотрела видео и подтвердила, что оно было снято в порту города Газа, и определила, что боеприпасы, использованные при ударе, были 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами с белым фосфором. Другие видео, опубликованные в социальных сетях и проверенные Human Rights Watch, показывают то же место. Плотный белый дым и запах чеснока характерны для белого фосфора, говорят в HRW.

Human Rights Watch также ссылается на два видео, снятых 10 октября с двух мест вблизи израильско-ливанской границы. На каждом из них изображены 155-мм артиллерийские снаряды с белым фосфором, которые используются очевидно как дымовые завесы.

Правозащитники отмечают, что применение белого фосфора в Газе увеличивает риск для гражданского населения и нарушает требования международного гуманитарного права. Это вещество загорается при контакте с кислородом, образуя густой белый дым. Его применение в местах скопления людей может оказаться крайне опасным. Белый фосфор не запрещен международным правом, но из-за вредного влияния на человека его применение жестко регламентировано.

Ранее на этой неделе Human Rights Watch, комментируя ситуацию в Израиле и Секторе Газа, заявила о военных преступлениях с обеих сторон.

В свою очередь, израильские военные заявили агентству Reuters, что "в настоящее время им неизвестно о применении оружия, содержащего белый фосфор, в Секторе Газы".

Напомним, ООН получила информацию о том, что Израиль приказал жителям северной части Сектора Газа переселиться на юг анклава в течение 24 часов.

Читайте также: