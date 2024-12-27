"Международные террористы": в Defense Express объяснили, почему над Россией нужно запретить какие-либо полеты

Россию следует исключить из всех международных организаций авиасообщения и запретить совершать полеты над ее воздушным пространством.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Он заявил, что поражение азербайджанского самолета над территорией РФ является международным преступлением.

Следует отметить, что российские террористы после совершенного преступления против гражданского воздушного судна, чтобы замести следы, не дали самолету сесть, чтобы спасти пассажиров, а выдворили его из своего воздушного пространства. Поэтому подбитый самолет, преодолев 400 км, совершил аварийную посадку уже на территории. Казахстана", — прокомментировал Валерий Рябых.

Эксперт напомнил другой подобный случай, произошедший в Иране с украинским самолетом Boeing 737 рейсом PS-752, когда опять же российская система "Тор" в автоматическом режиме руками иранских террористов поразила украинское судно.

"Это последствия нескольких вещей. Во-первых, россияне кичились, что Грозный прикрывается системами "Панцирь". А еще раньше хвастались, что тестируют некую систему искусственного интеллекта, которая очень эффективна в автоматическом режиме. Скорее всего так и происходило — такую систему было поставлен в автоматический режим, когда не было совершено запрета на пролеты пассажирских самолетов, и оно шмаляло по всему, почему только возможно", — заметил военный эксперт.

Он отметил, что Россию следует исключить из международного сообщения и закрыть над российской территорией воздушное пространство.

"Также это является следствием и бездействия стран, продолжающих полеты над РФ, того же Казахстана, Азербайджана, подписывавших с российским государством соглашение о том, что Каспийское море должно быть мирным и не использоваться для войны. Но в то же время россияне три года подряд именно из акватории Каспийского моря наносят удары по территории Украины, однако ни со стороны Казахстана, ни Азербайджана не было никаких. официальных заявлений, Надеюсь, что хотя бы этот трагический случай натолкнет руководство этих стран на оценку российским террористам и прекратить авиационное сообщение с государством-агрессором", — подчеркнул Рябых.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском в Актау 26 декабря стала российская ракета "земля — воздух".

Кроме того, мы ранее информировали, что 26 декабря вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190AR рейса 8432 "Азербайджанских авиалиний".

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