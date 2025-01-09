Международные войска, ПВО и стратегия помощи Украине: о чем говорили на заседании "Рамштайна"

В Германии 9 января состоялось 25 заседание Контактной группы по обороне Украины, участие в котором приняли чиновники более 50 стран.

Встреча провели на немецкой авиабазе "Рамштайн" под председательством министра обороны США Ллойда Остина, который в последний раз возглавил ее перед тем, как покинуть свой пост.

Во встрече принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Что решили руководители на заседании в формате "Рамштайн" читайте в материале ТСН.ua.

Финальный военный пакет помощи от Байдена

Соединенные Штаты Америки объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации действующего президента Джо Байдена. Его сумма составляет 500 миллионов долларов.

В прессрелизе оборонного ведомства США уточнили, что пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в 500 миллионов долларов, включает:

ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;

боеприпасы класса "воздух-земля";

вспомогательное оборудование для F-16;

системы бронированных мостов;

защищенное коммуникационное оборудование;

стрелковое оружие и боеприпасы;

запчасти для поставленного ранее вооружения и вспомогательного оборудования.

"Это 74-й пакет военной помощи, предоставленный администрацией президента США Джо Байдена из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года", – добавили в Пентагоне.

Стратегия военной помощи Украине до 2027 года

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что во время встречи Ллойдом Остином удалось обсудить подготовку к заседанию и стратегические направления сотрудничества.

Одним из ключевых результатов заседания стало утверждение " дорожных карт " сотрудничества по восьми направлениям, определяющим стратегические цели и ключевые потребности в военной помощи до конца 2027 года.

"Данные документы, разработанные и согласованные совместно Украиной и партнерами, станут основой для поддержки и выделения помощи по таким направлениям как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетехника, дроны, воздушные силы, морская безопасность и другие важные сферы", — подчеркнул Умеров.

Министр отметил, что предстоит большая работа по реализации согласованных планов.

Помощь от союзников

Великобритания и страны-члены НАТО отправят в Украину 30 тысяч FPV-дронов.

Это станет возможным после заключения контрактов на 45 миллионов фунтов стерлингов международной коалицией Drone Capability Coalition, передает Укринформ со ссылкой на пресрелиз британского правительства.

Передача Украине FPV-дронов состоится благодаря финансированию со стороны Великобритании, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции.

В правительстве Британии указывают, что эти самые современные FPV-дроны помогут Украине бороться с российской агрессией, позволяя Вооруженным силам Украины маневрировать мимо российской противовоздушной обороны для атак на позиции и бронетехнику противника.

Также читайте ВСУ в Курской области: почему операция важна для Запада

Также союзники и партнеры обязались выделить более 190 миллионов фунтов стерлингов дополнительному финансированию фонда International Fund for Ukraine под управлением Великобритании.

Также Германия предоставит Украине дополнительные управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны Iris-T, чтобы усилить защиту от российских атак.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам , эти ракеты были изначально предназначены для бундесвера, но сейчас их перенаправят с производства непосредственно в Украину.

Канада выделяет деньги на закупку боеприпасов, а Польша передаст танки

Министерство обороны Канады объявило о выделении около 330 миллионов долларов США (440 миллионов канадских долларов) на военную помощь Украине, передает Укринформ со ссылкой на министерство.

Там отметили, что боеприпасы остаются одним из ключевых приоритетов Украины, поэтому Канада выделяет 200 миллионов долларов на чешскую инициативу по закупке и доставке в Украину крупнокалиберных боеприпасов.

Также читайте Почему Трамп отказался от обещания закончить войну в Украине за 24 часа: объяснение от Financial Times

Еще 50 миллионов канадских долларов будут использованы на закупку различных боеприпасов у канадских производителей.

В частности, министр обороны также пообещал выделить 100 миллионов долларов на "датскую модель" по поддержке производства дронов украинской оборонной промышленностью.

В свою очередь, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил по предоставлению партии танков в рамках соответствующей коалиции.

"Польша готовит еще один пакет поддержки для Украины, еще одно пожертвование. Что возможно, мы всегда жертвуем", — написал он в соцсети "Х".

Самая большая военная помощь от Норвегии

Более двух миллиардов евро на военную помощь Украине направит Норвегия в 2025 году.

Это самая большая военная помощь в истории края, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в Фейсбуке.

"Вместе с г-ном Граммом (министр обороны Норвегии, – ред) обсудили приоритетные направления использования этой помощи. Отдельное внимание уделили вопросу усиления систем ПВО – это критическое направление, и мы рассчитываем на поддержку со стороны Норвегии, – отметил Умеров.

Также читайте Когда могут состояться переговоры Украины и РФ: CNN сделала прогноз

Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности в производство боеприпасов.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм заявил, что скандинавская страна выделила 700 миллионов норвежских крон (около 61,3 миллиона долларов США) на инициативу по закупке дронов для Украины, передает Укринформ, со ссылкой на пресрелиз норвежского правительства.

В частности, глава норвежского оборонного ведомства сказал, что Норвегия вносит свой вклад в новую поставку беспилотников в сотрудничестве с Великобританией и Международным фондом для Украины (IFU).

О чем говорил Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании в формате "Рамштайн" заявил, что сотрудничество агрессорки России и Северной Кореи демонстрирует слабость российского "фюрера" Владимира Путина. Кроме того, Пхеньян изучает современную войну на примере РФ.

Президент подчеркнул, что российский и северокорейский режимы "не ценят свой народ, они его теряют".

Во время встречи глава государства назвал "Курскую операцию" одной из главных побед не только в прошлом году, но и на протяжении всей войны.

На базе "Рамштайна" президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Основные темы встречи – необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и привлечения стран НАТО к закупке украинского вооружения по принципу датской модели.

Также Зеленский назвал инструмент, который принудит Путина к миру. Как считает глава государства, это развертывание иностранного контингента на территории Украины.

По его словам, Великобритания положительно воспринимает начатую Францией инициативу направления международного контингента в Украину в рамках гарантий безопасности.

Он отметил, что подобная инициатива станет частью гарантий безопасности для Украины.

"Британцы смотрят положительно. Но я буду в деталях говорить об этом с премьер-министром на нашей встрече. Она состоится – у него будет визит в Украину", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам по результатам встреч в Германии и Италии. .

Президент добавил, что между Украиной и Великобританией уже есть серьезные решения, о которых станет известно впоследствии.

Также Зеленский отметил, что партнеры Украины во время встречи гарантировали предоставление серьезного количества систем ПВО для защиты украинского неба.



"Гарантировано, что системы (ПВО – ред.) дополнительные будут, 19. Гарантировано ли, что оно доедет? То есть у нас есть подтверждение, есть поддержка. Есть еще не все 19 систем, скажу откровенно, но достаточно серьезное количество прогарантированных систем партнеры. Будем сейчас работать, чтобы системы побыстрее доехали", – сказал Зеленский в комментарии журналистам.

В частности, он отметил, что некоторые «очень серьезные» системы ПВО проходят восстановление.

"Поэтому вопрос инструментов – как быстрее восстановить те или иные системы", – уточнил глава государства.

Следующая встреча

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предположил, что встреча в формате "Рамштайн" может стать последней, однако изменил свое мнение. Он выразил надежду, что такие встречи будут проходить и после смены администрации США.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в Италии, рассказывая об итогах 25 заседания "Рамштайна".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.