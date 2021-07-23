Международный олимпийский комитет извинился перед Украиной за "оторванный" Крым на карте

Утром по токийскому времени карту уже исправили.
Международный олимпийский комитет попросил прощения за то, что отмежевал временно оккупирован Крым от территории Украины на карте с сайта Олимпиады в Токио.
Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена", — написал Кулеба.
Как только мы узнали вчера о некорректном карту на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена # КримЦеУкраина pic.twitter.com/h9zrWrXtJL— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2021
Напомним, вчера, 22 июля, официальный сайт Олимпийских игр-2020 в Токио допустил грубую ошибку, изобразив территориальные границы Украины. Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone на официальном сайте соревнований между материковой частью Украины и Крымом обозначена граница. Впоследствии организаторы исправили свою ошибку.
Как сообщалось, летние Олимпийские игры 23 июля стартуют в Токио. Церемония открытия начнется в 14:00 по Киеву и продлится около четырех часов. Украину на этих соревнованиях представят 157 спортсменов в 25 видах спорта. 32 Олимпийские игры должны были состояться еще в прошлом году. Однако их перенесли из-за страха распространения коронавируса.