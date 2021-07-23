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Международный олимпийский комитет извинился перед Украиной за "оторванный" Крым на карте

Международный олимпийский комитет извинился перед Украиной за "оторванный" Крым на карте

Associated Press

Утром по токийскому времени карту уже исправили.

Международный олимпийский комитет попросил прощения за то, что отмежевал временно оккупирован Крым от территории Украины на карте с сайта Олимпиады в Токио.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена", — написал Кулеба.

Напомним, вчера, 22 июля, официальный сайт Олимпийских игр-2020 в Токио допустил грубую ошибку, изобразив территориальные границы Украины. Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone на официальном сайте соревнований между материковой частью Украины и Крымом обозначена граница. Впоследствии организаторы исправили свою ошибку.

Новости мира: на олимпийском сайте организаторы "вернули" Крым Украине

Новости мира: на олимпийском сайте организаторы "вернули" Крым Украине

Как сообщалось, летние Олимпийские игры 23 июля стартуют в Токио. Церемония открытия начнется в 14:00 по Киеву и продлится около четырех часов. Украину на этих соревнованиях представят 157 спортсменов в 25 видах спорта. 32 Олимпийские игры должны были состояться еще в прошлом году. Однако их перенесли из-за страха распространения коронавируса.