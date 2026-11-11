Скандал вспыхнул вокруг компании Nvidia / © Reuters

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Китайская бизнесвумен Элис Хуанг попала в международный скандал из-за информации о ее близких отношениях с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом. СМИ пишут, что американские спецслужбы подозревают женщину в сотрудничестве с разведкой Китая, а совет директоров технологического гиганта уже проводит независимое расследование.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно об Элис Хуанг и ее связи с Nvidia

Элис Хуанг, также известная как Хуанг Ле, работала в финансовом секторе Китая. СМИ вспоминают, что она занимала руководящие должности в шанхайской инвестиционной компании Shanghai Hexi Investment Management, а до этого работала в частном банковском подразделении HSBC в Гонконге и в CITIC Securities. Также у женщины есть опыт работы в телевизионной журналистике.

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В марте 2023 года она стала контролирующей акционером сингапурской компании Megaspeed International, предоставляющей услуги облачных вычислений. Компания является бизнес-партнером Nvidia в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сама Nvidia также указывает Megaspeed в перечне официальных облачных партнеров.

По данным СМИ, Элис Хуанг и Дженсен Хуанг не являются родственниками. Они оба присутствовали на мероприятии тайваньского производителя серверов Gigabyte во время технологической выставки Computex в 2024 году. Один из посетителей мероприятия рассказал изданию, что видел их вместе, а опубликованная в LinkedIn фотография показала, что они сидели рядом.

В чем подозревают Элис Хуанг

В октябре 2025 года издание The New York Times сообщило, что американские власти расследуют возможную помощь Megaspeed китайским клиентам в получении передовых чипов Nvidia, экспорт которых в Китай ограничен Вашингтоном.

Позднее издание со ссылкой на американскую разведку написало, что Элис Хуанг якобы являлась агентом китайских спецслужб и передавала Пекину информацию, одновременно поддерживая близкие отношения с руководителем Nvidia. СМИ пишет, что весной госсекретарь США Марко Рубио даже посылал чиновникам в Вашингтоне соответствующее предупреждение.

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Reuters не смогло установить местонахождение Хуанг, чтобы получить ее комментарий, а Megaspeed не ответила на запрос журналистов.

В то же время документы о торговых операциях, которые изучило Reuters, свидетельствуют, что индонезийское подразделение Megaspeed в 2024–2026 годах импортировало оборудование Nvidia, в частности, процессоры H100 и сопутствующие компоненты. Часть поставок осуществляли поставщики, связанные с Gigabyte.

© Reuters

Дженсен Хуанг признал измену жене

На фоне скандала руководитель Nvidia признал, что был неверен своей жене. В обращении к работникам компании он извинился за боль, которую причинил ей и их детям. Он подчеркнул, что остается преданным защите Nvidia и национальной безопасности США.

В то же время Хуанг заявил о готовности сотрудничать с расследованием. Он утверждает, что не знал, что женщина, с которой его связывали отношения, могла быть шпионкой. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ФБР тоже изучает это дело, но подробностей не привел.

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Совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования после сообщений о возможной иностранной разведывательной операции. В то же время в компании заявили, что пока нет оснований полагать, что корпоративные секреты или информация, связанная с национальной безопасностью США, оказались под угрозой.

Влияние на акции Nvidia

Новости о личной жизни Дженсена Хуанга и возможной шпионской деятельности его знакомой привели к распродаже акций технологического гиганта. По информации BBC, на закрытии торгов 9 ноября ценные бумаги Nvidia подешевели примерно на 4%. Рыночная капитализация компании сократилась ориентировочно на 250 млрд. долларов.

Инвесторы волнуются не только из-за возможной утечки конфиденциальной информации, но и того, как расследование может сказаться на руководстве компании. Известно, что Дженсен Хуанг соосновал Nvidia в 1993 году и превратил ее в одного из ключевых производителей чипов для индустрии искусственного интеллекта.

Однако аналитики не ожидают, что инвесторы массово откажутся от акций компании из-за скандала. Nvidia остается одним из центральных игроков рынка ИИ, а ее продукция имеет решающее значение для развития этой отрасли.

Отдельно американские конгрессмены пригласили Дженсена Хуанга на закрытый брифинг, чтобы выяснить, что он знал о возможной разведывательной деятельности Элис Хуанг и могла ли конфиденциальная информация попасть в Китай.

Реакция Nvidia, Пекина и Конгресса США

В компании Nvidia все обвинения отвергали. Спикер компании Джон Риццо заявил, что контакты Дженсена Хуанга с Элис Хуанг «не выходили за пределы обычного общения с клиентами», а сами покупатели никогда не просят Nvidia давить на правительство США.

Посольство Китая в США назвало материал NYT «безосновательной клеветой». Напомним, что СМИ писало, что разведка США разоблачила спецоперацию Министерства государственной безопасности Китая, целью которой стал глава компании Nvidia Дженсен Хуанг. Для сближения с миллиардером Пекин привлек привлекательную и влиятельную бизнесвумен Элис Хуанг.

Журналисты NYT отмечают, что спецслужбы США по меньшей мере год вели электронную слежку за Элис Хуанг. В июне 2024 года ее вместе с Дженсеном Хуангом сняли на фото в одном из баров Тайбэя. Сама история знакомства и быстрого сближения до сих пор окутана тайной, но в кулуарах ее уже сравнивают с классической шпионской «медовой ловушкой».

Тем временем в Вашингтоне разгорается громкий скандал. Республиканцы из трех влиятельных комитетов Палаты представителей США уже требуют от Дженсена Хуанга явиться к концу этого месяца на закрытые слушания, чтобы дать показания о его личных контактах с предполагаемой шпионкой.

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