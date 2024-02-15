Международный спонсор войны: в НАПК назвали западную компанию, которая усиливает нефтедобывающую отрасль РФ

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны ирландско-американского производителя нефтедобывающего оборудования Weatherford International, ведь компания продолжает работать в России и содержать там свои производственные мощности.

Об этом сообщило НАПК.

"Нефтедобывающая сфера остается стратегически важной для России, потому что позволяет РФ использовать энергоносители как оружие и влиять на другие государства. Хотя на россия наложены санкции в этой сфере, ирландско-американская компания Weatherford International продолжает работать в России, платить там налоги на миллионы долларов США и обеспечивать технологические возможности страны-агрессора в нефтяной отрасли. Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны", — говорится в сообщении.

Weatherford International специализируется на производстве и снабжении нефтедобывающего оборудования и предоставлении сервисных услуг нефтегазовым предприятиям. Она работает в России 16 лет, создала там более 2,5 тыс. рабочих мест и удерживает на территории РФ сервисные предприятия, базы и машиностроения.

В стране-агрессорке Weatherford представлена через ООО "Везерфорд Холдингз (Рус)", ООО "Везерфорд" и ООО "Везерфорт Бизнес Сервис". В 2022 году они вместе уплатили налогов в бюджет агрессора более чем на 15 млн дол. США.

"Среди партнеров Weatherford в РФ есть и печально известная нефтяная компания "Роснефть", которая остается основным заказчиком ее услуг", — сообщает НАПК.

Компания также продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций по России. В период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, она импортировала товаров в Россию почти на 1,5 млн дол. США. Среди них материалы и запчасти для нефтегазовой промышленности (фитинги, клапаны, валы, прокладки, пластмассовые изделия, подшипники).

Weatherford намерен продолжать выполнять действующие контракты и заключать новые договоры с заказчиками в России.

В своей отчетности Weatherford пообещала выполнять договорные обязательства с учетом международных санкций.

"Компания успешно перестроила каналы поставки оборудования после наложения цивилизованным миром санкций на РФ, заменив поставщиков на российские или на другие иностранные компании. Это демонстрирует не только экономическую и технологическую поддержку агрессора компанией, но и идеологическую", — сообщили в НАПК.

Напомним, более половины попавших под санкции США танкеров прекратили возить нефть из России. Об этом пишут западные СМИ. Речь идет об ограничениях, введенных в октябре 2023-го.

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