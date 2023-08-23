Международный суд ООН анонсировал слушания по иску Украины к России: детали

Международный суд ООН назначил дату слушаний по иску Украины в Россию по осуществлению геноцида. Они пройдут с 18 по 27 сентября.

Об этом говорится в документе, размещенном на сайте суда.

Что известно

Сначала будут заслушаны предварительные возражения. Их выдвинет государство-агрессор Россия, которая терроризировала и продолжает терроризировать украинцев. Следующей свои аргументы озвучит Украина.

"Международный суд ООН проведет публичные слушания по предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией по делу об обвинениях в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", – говорится в сообщении.

Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге, где находится штаб-квартира суда. Также запланированы выступления представителей 32 государств, поддержавших Украину в иске против РФ.

Напомним, российский диктатор Путин подписал указ о составе делегации от РФ для участия на 78 сессии Генеральной ассамблеи ООН. Интересно, что его самого в списке нет. Неудивительно, потому что путешествия Путина значительно ограничились после издания ордера на арест Международным уголовным судом.

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