Международный суд ООН анонсировал слушания по иску Украины к России: детали

Речь пойдет об осуществлении россиянами геноцида украинского народа.
Международный суд ООН назначил дату слушаний по иску Украины в Россию по осуществлению геноцида. Они пройдут с 18 по 27 сентября.
Об этом говорится в документе, размещенном на сайте суда.
Что известно
Сначала будут заслушаны предварительные возражения. Их выдвинет государство-агрессор Россия, которая терроризировала и продолжает терроризировать украинцев. Следующей свои аргументы озвучит Украина.
"Международный суд ООН проведет публичные слушания по предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией по делу об обвинениях в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", – говорится в сообщении.
Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге, где находится штаб-квартира суда. Также запланированы выступления представителей 32 государств, поддержавших Украину в иске против РФ.
Напомним, российский диктатор Путин подписал указ о составе делегации от РФ для участия на 78 сессии Генеральной ассамблеи ООН. Интересно, что его самого в списке нет. Неудивительно, потому что путешествия Путина значительно ограничились после издания ордера на арест Международным уголовным судом.
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