Международный суд ООН будет рассматривать дело о вымышленном Россией "геноциде" в Украине

Иск касается обвинений, выдвинутых Россией против украинской власти в геноциде населения Донбасса — именно этим Москва оправдывала вторжение в Украину.

Международный суд ООН решил, что имеет право рассматривать вопрос о том, имел ли Кремль основания оправдывать "геноцидом" вторжение России в Украину.

Трансляция объявления решения происходила на сайте суда.

Украина 26 февраля 2022 года подала в Международный суд ООН иск о выполнении конвенции о геноциде.

Иск касается обвинений, выдвинутых Россией против украинской власти в "геноциде" населения Донбасса — именно этим Москва оправдывала вторжение в Украину. Таким образом Украина планирует доказать, что вторжение российских войск было безосновательным, а значит, суд должен требовать от России немедленно вывести войска.

В Кремле настаивали, что у Международного суда ООН нет юрисдикции рассматривать этот иск. Как заявляли в МИД РФ, "претензии Киева сводятся к обжалованию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статусом ДНР и ЛНР", но "к этим вопросам упомянутая конвенция не имеет никакого отношения".

"Предварительные возражения РФ, которая утверждала, что суд не имеет юрисдикции для рассмотрения вопроса по существу, отклонены, Теперь суд будет рассматривать по существу вопрос о том, права ли РФ, когда в 2022 году обвиняла Украину в совершении геноцида как повода для широкомасштабного вторжения", – объяснил в комментарии The Moscow Times международный юрист Сергей Голубок.

Напомним, ранее на этой неделе суд ООН по иску Украины установил некоторые нарушения Россией международных конвенций по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации, но большую часть обвинений против Кремля по этому иску отклонил.

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