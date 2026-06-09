Международный уголовный суд отстранил главного прокурора: в чем его обвиняют

МУС отстранил Карима Хана / © Международный криминальный суд

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Международный уголовный суд принял решение об отстранении главного прокурора Карима Хана от должности после обвинений в сексуальных домогательствах. МУС принял решение после завершения дисциплинарного производства.

Об этом говорится в документах Международного уголовного суда.

МУС отстранил главного прокурора Карима Хана

В ходе заседания МУС 8 июня было принято решение о дисциплинарном производстве в отношении прокурора.

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Дело против Карима Хана будет передано на рассмотрение специальной сессии государств-членов суда для определения дальнейшей судьбы работника.

Комитет из 21 государства-члена большинством голосов решил, что Хан совершил серьезный поступок из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

«Решение Бюро и связанная с ним документация будут оставаться конфиденциальными. Бюро продолжает призывать к должному уважению конфиденциальности и прав всех заинтересованных сторон, а также целостности текущего процесса», — подчеркнули в МУС.

Хан неоднократно отрицал обвинения в свою сторону. Обвинения впервые последовали в 2024 году, когда Карим Хан руководил прокуратурой суда. Их выдвинула женщина, работавшая с ним в штаб-квартире суда в Гааге.

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Передача дела Карима Хана на рассмотрение 125 государств-членов МУС беспрецедентна, и может привести к голосованию об отставке главного прокурора.

Трамп ввел санкции против МУС

Напомним, президент США Дональд Трамп издал указ о применении санкций против Международного уголовного суда (МУС) из-за рассмотрения дел о военных преступлениях против руководства Израиля.

Решение было принято вскоре после встречи Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Американский лидер обвинил МУС в «нелегитимных и безосновательных действиях», отметив, что ни США, ни Израиль не признавали юрисдикцию суда, а их военные строго соблюдают законы войны.

Поддержку этой позиции выразили и произраильские законодатели, которые подчеркивают, что Израиль не является участником Римского устава, а его собственная система правосудия достаточно надежна для расследования подобных обвинений.

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Поводом для введения санкций стало то, что МУС выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

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