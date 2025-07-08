Международный уголовный суд выдал ордера на арест руководителей "Талибана": в чем обвиняют друзей Кремля

Боевики Талибана / © Associated Press

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Международный уголовный суд (МСК) выдал ордера на арест верховного лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады и главы Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани, фактически руководивших страной с 15 августа 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба МСК.

Ордеры на арест выдали на фоне расследования ситуации в Афганистане

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«Сегодня, 8 июля 2025 года, Палата предварительного расследования Международного уголовного суда издала, в контексте ситуации в Афганистане, ордера на арест Хайбатуллы Ахундзады, Верховного лидера Талибана, и Абдула Хакима Хаккани, Председателя Талибана, которые осуществляли фактическую власть5 2021», — говорится в сообщении.

Мужчинам инкриминируют организацию и преследование по гендерным и политическим мотивам. Речь идет, в частности, о жестоких преследованиях женщин, девушек и других групп населения, которые не соответствовали нормам «Талибана» по гендерным ролям. Это касается как людей с нестандартной гендерной идентичностью, так и тех, кто выступает за права женщин.

По данным следствия, эти преступления были совершены на территории Афганистана с момента захвата власти Талибаном 15 августа 2021 года и продолжались, по меньшей мере, до 20 января 2025 года.

Палата предварительного разбирательства признала, что политика Талибана привела к жестоким нарушениям прав людей в Афганистане — убийствам, заключениям, пыткам, изнасилованиям и исчезновениям.

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Хотя Талибан ввел строгие правила для всех, женщин и девушек преследовали особенно, отнимая у них право на образование, свободу передвижения, выражение мнений и другие базовые права.

Местонахождение подозреваемых пока неизвестно. В свою очередь, Международный уголовный суд обращается к странам-участницам Римского устава с просьбой о совместных действиях для исполнения судебных ордеров.

Напомним, Верховный суд России упразднил запрет на деятельность «Талибана». Это решение подтвердило изменение отношения Кремля к этому движению. Ранее РФ уже поддерживала связи с талибами, а кремлевский диктатор Владимир Путин называл их союзниками по борьбе с терроризмом.

Кроме того, у Кремля уже есть определенные договоренности с «Талибаном». Речь идет о заселении афганцами оккупированного Донбасса.

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