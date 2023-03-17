Международный уголовный суд выдал разрешение на арест Путина: Украина отреагировала

Это означает, что теперь у диктатора статус подозреваемого и за пределами России его должны арестовать и передать в суд.

Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине".

Об этом сообщает Radio Free Europe.

Кроме Путина, суд выдал ордер и на арест уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львовой-Беловой за "незаконную депортацию" украинских детей.

Также читайте Путина судили и признали виновным в Гааге: международные судьи отрепетировали официальный трибунал

Как сообщает The Guardian, судьи признали наличие "достаточных оснований полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за совершение военного преступления незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию в ущерб украинским детям".

Сначала судьи рассматривали возможность выдать тайные ордера. Однако в конце концов они решили, что обнародование этих ордеров может "способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений".

Реакция Украины

Глава Офиса генпрокурора Украины Андрей Костин подчеркнул, что теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей.

"Это значит, что за пределами россии путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности", — цитирует Костина пресс-служба Офиса.

Генпрокурор подчеркнул, что это историческое решение для Украины и всей системы международного права, однако это лишь начало долгого пути восстановления справедливости.

"И этот путь мы должны пройти совместно со всем свободным миром. Ожидаем от всех государств, считающих себя частью цивилизованного мира, соответствующих шагов по привлечению подозреваемых в совершении международных преступлений к ответственности. Даже если это высшие вожди российского террористического режима. Особенно если это самые высокие вожди российского террористического режима", – подчеркнул Костин.

В Офисе генпрокурора отметили, что в рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения законов и обычаев войны, проверяется информация о принудительной депортации из Украины 16 226 детей.

Напомним, в начале марта Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, которое совершила РФ против Украины. Это первый шаг к трибуналу.

Накануне издания The New York Times сообщало, что МКС в Гааге планирует открыть два дела о военных преступлениях РФ в Украине. Они будут касаться похищений украинских детей и умышленных атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Комментируя такое известие, представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор не признает МКС в Гааге и юрисдикцию этого суда.

Читайте также:

Трибунал над Путиным: российскому диктатору приготовили сюрприз