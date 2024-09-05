Международный валютный фонд планирует возобновить сотрудничество с Россией: в МИД отреагировали

Международный валютный фонд планирует возобновить сотрудничество с Россией и направить миссию в Москву. В МИД Украины подвергли резкой критике такие намерения.

Об этом сообщили в Telegram.

В ведомстве отмечают, что для главного финансового учреждения ООН было бы абсурдом легитимизировать российский режим, фактически разрушивший сами основы Устава ООН, начав самую большую захватническую войну в Европе со времен Второй мировой и совершая ужасные зверства против украинского народа.

"Призываем МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с Россией и оставаться преданными Целям и Принципам Устава ООН. Обращаемся ко всем ключевым стейкхолдерам, странам-членам и менеджменту МВФ с призывом еще больше изолировать государство-агрессора и не возобновлять диалог, пока РФ убивает гражданских, детей, разрушает не только Украину, но и международные правила и принципы».

Напомним, представители МВФ будут настаивать на скорейшей девальвации гривны, снижении процентных ставок и повышении налогов. Да, по их мнению, страна сможет восполнить дефицит в госбюджете.

Читайте также: