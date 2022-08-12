Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мгновенная карма: в Омске мать захватчика лишилась собственного дома — здание упало буквально на ее глазах

Дата публикации
Просмотры
3902
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мгновенная карма: в Омске мать захватчика лишилась собственного дома — здание упало буквально на ее глазах

Фото: соцмережі

В российском Омске мать оккупанта сама лишилась дома, в котором жила. Он упал на ее глазах.

В Омске, что в России, мать захватчика, вторгшегося на территорию нашего государства, лишилась собственного дома. Здание упало на ее глазах.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

Как стало известно, мать российского военного из Омска пожаловалась на существующий в РФ режим, не помогающий ей с ремонтом дома. В настоящее время, по словам женщины, ее сын "находится под пулями".

"За что мой сын воюет, приедет и негде жить будет", — сглазила женщина.

После этого ее дом буквально развалился.

Напомним, что Силы обороны Украины призвали мир не допустить судилища над пленными в Мариуполе.

Читайте также:

Бесплатное образование в IT: как овладеть новой профессией - детали от заместителя главы Минцифры

Бесплатное образование в IT: как овладеть новой профессией - детали от заместителя главы Минцифры

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация