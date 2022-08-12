Мгновенная карма: в Омске мать захватчика лишилась собственного дома — здание упало буквально на ее глазах

В российском Омске мать оккупанта сама лишилась дома, в котором жила. Он упал на ее глазах.

В Омске, что в России, мать захватчика, вторгшегося на территорию нашего государства, лишилась собственного дома. Здание упало на ее глазах.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

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Как стало известно, мать российского военного из Омска пожаловалась на существующий в РФ режим, не помогающий ей с ремонтом дома. В настоящее время, по словам женщины, ее сын "находится под пулями".

"За что мой сын воюет, приедет и негде жить будет", — сглазила женщина.

После этого ее дом буквально развалился.

Напомним, что Силы обороны Украины призвали мир не допустить судилища над пленными в Мариуполе.

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