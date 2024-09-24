Мгновенное возмездие за Харьков: в Белгороде взрывы и пожары – росСМИ

В российском Белгороде вечером 24 сентября раздаются взрывы. Сообщается, что работает ПВО.

Об этом сообщают РосСМИ.

Заявления российских медиа

Как отмечают россияне, "ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду", Мол, снаряды попали прямо в жилые частные дома, ранены по меньшей мере 3 человека — женщина и двое мужчин. В результате атаки также начался пожар, но что именно горит, неизвестно.

"На месте работают экстренные службы. По информации мониторинговых ресурсов, ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО Vampire. Официальных данных о пострадавших и разрушениях на земле пока нет", — заявили в телеграмм-канале.

Напомним, россияне заявили об обстреле Белгорода утром 16 сентября, работала ПВО. Повреждены квартиры, горели автомобили.

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