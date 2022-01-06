МИД Беларуси назвал протестующих в Казахстане боевиками и вводит свои войска туда

МИД Беларуси назвал протестующих в Казахстане боевиками и вводит свои войска туда

В дипломатическом ведомстве Белоруссии поддержали действия руководства Казахстана, а протесты назвали попыткой государственного переворота.

Беларусь заявила о полной готовности к отправке своих военных в Казахстан, где вспыхнули протесты против повышения цен на газ.

Соответствующее заявление сделало МИД страны в четверг, 6 января.

Так, МИД Беларуси заявило, что полностью поддерживает усилия руководства Казахстана по прекращению "беспорядков и мародерства и восстановлению нормальной жизнедеятельности страны".

Кроме этого, в белорусском ведомстве назвали протестующих в Казахстане боевиками, а сами же протесты — попыткой государственного переворота.

"Боевиками захвачены арсеналы с оружием, в результате их насильственных действий гибнут люди, растет количество пострадавших и раненых.Обращает на себя внимание четкая координация действий протестующих, организованное противодействие боевиков правоохранительным органам. Фактически речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане", - гоаорится в заявлении белоруского ведомства.

В МИД отметили, что белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан.

Напомним, в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ), куда входит, в частности Беларусь. Военных отправляют на определенное время для "стабилизации и нормализации положения в стране". На какой срок – не уточняется. В то же время, заявляется, что причиной такого решения является "вмешательство извне".

Как известно, в Казахстане вспыхнули протесты против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Через пять дней они переросли в "антитерористическую операцию" с привлечением военных Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан.

В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела к боевой готовности авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.

Подробнее о том, что происходит в Казахстане — читайте в материале ТСН.ua.

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