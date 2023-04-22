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МИД Эстонии требует объяснений от представителя Китая из-за сомнений в суверенитете постсоветских стран

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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МИД Эстонии требует объяснений от представителя Китая из-за сомнений в суверенитете постсоветских стран

В Эстонии требуют пояснений от КНР из-за заявлений китайского дипломата во Франции / Фото: Associated Press

Посол Китая во Франции Лу Шае во время своего интервью подверг сомнению суверенитет бывших советских стран.

Министерство иностранных дел Эстонии вызывает посла Китая из-за заявления китайского дипломата во Франции, подвергшего сомнению суверенитет постсоветских стран.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

В пятницу, 21 апреля, посол Китая во Франции Лу Шае во время своего интервью поставил под вопрос суверенитет бывших советских стран.

Министр иностранных дел выразил сожаление по поводу такой позиции китайского дипломата.

"Грустно, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", — сказал он.

Отметим, что посол Китая во Франции Лу Шае заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны.

Кроме того, по вопросу, считает ли он Крым частью Украины, посол заявил, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНР Цинь Гань заявил, что в вопросах войны России в Украине, которую в Пекине упорно называют "украинским кризисом", выступают за переговоры. Что больше — в КНР "не нагнетают ситуацию".

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что территория по обе стороны Тайваньского залива принадлежит КНР.

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Дата публикации
Просмотры
659
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