МИД Франции возглавил сторонник Украины: что известно о ключевых лицах

Новое правительство стало более "правым", чем предыдущее, а в его составе доминируют консерваторы и центристы.

Во Франции был представлен состав нового правительства во главе с премьер-министром Мишелем Барнье. Сообщается, что МИД страны возглавит Жан-Ноэль Барро, известный заявлениями в поддержку Украины.

Об этом пишет издание France 24.

В сообщении указывается, что новое правительство стало более "правым", чем в прошлом, а в его составе доминируют консерваторы и центристы.

Первой задачей для нового премьера будет представление плана бюджета на 2025 год. Сам премьер, говоря о финансовой ситуации в стране, назвал ее "очень серьезной". Также новому главе правительства будет подробно задача улучшения уровня жизни в кране, улучшить ситуацию в сфере безопасности и контроля миграции, а также защиты окружающей среды.

Среди ключевых лиц, возглавивших министерства — главой МИД стал Жан-Ноэль Барро, являющийся центристом. В свою очередь МВД возглавит консерватор Бруно Ретайло, занимавшийся вопросом миграции. Себастьян Лекорню, являющийся близким соратником Макрона, сохранил свой пост министра обороны. Минфин возглавит 33-летний Антуан Арман, бывший главой комиссии по экономическим вопросам парламента. Министром юстиции назначен Дидье Миго — он бывший социалист и сейчас в Кабмине является единственным левоцентристским политиком.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции прошли массовые демонстрации против политического решения президента Эммануэля Макрона, назначившего Мишеля Барнье премьер-министром.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский провел телефонный разговор с Макроном.

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