МИД Франции спутал флаги стран в сообщении о Газе: подробности

МИД Франции / © Getty Images

Реклама

МИД Франции, вероятно, спутал флаг Исландии с флагом Аландских островов — автономии в составе Финляндии. Ошибка была допущена в публикации на странице ведомства.

Об этом говорится в сообщении МИД Франции в соцсети X.

Подробности

Ошибка была замечена в сообщении, посвященном совместному заявлению министров иностранных дел ряда государств об ухудшении гуманитарной ситуации в Секторе Газа. В перечне стран рядом с названием Исландии были размещены эмодзи флага Аландских островов вместо государственного флага Исландии.

Реклама

На данный момент французский МИД публично не комментировал инцидент и не сообщал, будет ли исправлено сообщение.

Сообщение МИД Франции

Ранее у Макрона сказали, планируются ли переговоры с Путиным. В Париже опровергли какие-либо предположения о возможном возобновлении диалога между французским лидером и российским руководством на фоне войны России против Украины.

Так, в администрации французского президента подчеркнули, что в последнее время между Макроном и главой Кремля «не происходило никаких контактов». И по состоянию на сегодня «не запланировано никаких телефонных звонков». Более того, французская сторона утверждает, что поездка Эмманюэля Макрона в Москву не рассматривается и не входит в повестку дня.