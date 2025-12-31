- Дата публикации
МИД Франции спутал флаги стран в сообщении о Газе: подробности
Министерство иностранных дел Франции, вероятно, допустило ошибку, использовав неправильный флаг в сообщении о гуманитарной ситуации в Секторе Газа.
МИД Франции, вероятно, спутал флаг Исландии с флагом Аландских островов — автономии в составе Финляндии. Ошибка была допущена в публикации на странице ведомства.
Об этом говорится в сообщении МИД Франции в соцсети X.
Подробности
Ошибка была замечена в сообщении, посвященном совместному заявлению министров иностранных дел ряда государств об ухудшении гуманитарной ситуации в Секторе Газа. В перечне стран рядом с названием Исландии были размещены эмодзи флага Аландских островов вместо государственного флага Исландии.
На данный момент французский МИД публично не комментировал инцидент и не сообщал, будет ли исправлено сообщение.
