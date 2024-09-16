МИД Израиля призвал своих граждан с украинским паспортом воздержаться от поездок в Украину: в чем причина

В связи с продолжающейся войной в Украине Совет национальной безопасности Израиля призвал граждан Израиля воздержаться от поездок в Украину.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Израиля.

– Ситуация с безопасностью в Украине продолжает оставаться особенно напряженной. Продолжающиеся бомбардировки с воздуха и ракетные обстрелы представляют реальную угрозу для жизни людей. Кроме этого, гражданину Израиля, имеющему дополнительное гражданство, будь то украинское или российское, может быть отказано в выезде из Украины или Молдовы, и он может даже в соответствии с местными законами быть привлечен к службе в армии, — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за войны "Железных мечей" гражданам Израиля, которые все же решили поехать в Украину, рекомендуется минимизировать демонстрацию израильской и еврейской символики, избегать скопления людей и быть особенно осторожными.

Министерство иностранных дел Израиля также рекомендует планировать маршруты так, чтобы не проходить через Приднестровье, учитывая ситуацию с безопасностью там.

МИД Израиля также обнародовал специальные инструкции для тех, кто планирует посетить Умань в этом году, в частности, для путешествий в Украину и соседние страны, такие как Польша, Венгрия, Молдова, Словакия и Румыния.

Напомним, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что российские военные захватили село Снагость и пытаются продвигаться дальше. Украинские войска приступили к второй фазе операции в Курской области РФ.

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