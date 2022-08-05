МИД Китая ввел санкции против Нэнси Пэлоси из-за ее визита на Тайвань

Министерство иностранных дел Китая, решительно осудившее визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, ввело против нее санкции.

Также в санкционный список Китая попали родственники спикера Палаты представителей США.

Об этом говорится в заявлении МИД Китая, опубликованном 5 августа.

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В частности, в сообщении китайского дипломатического ведомства отмечается, что именно Пелоси настаивала на визите на Тайвань. В Китае считают, что своим визитом Пелоси "серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, презирает принцип единого Китая, угрожающий Китаю и миру, и стабильности в Тайваньском проливе".

"Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси настаивала на том, чтобы посетить Тайвань, игнорируя серьезные беспокойства и жесткую оппозицию Китая, серьезно вмешиваясь во внутренние дела Китая, серьезно подрывая суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно презирая принцип единого Китая и серьезно угрожая Китаю, миру и стабильности в Тайваньском проливе.

В ответ на злостные и провокационные действия Пелоси Китай решил наложить санкции на Пелоси и ее ближайших родственников согласно соответствующим законам Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении.

Напомним, что самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси и пятью другими делегатами покинул Тайвань. Пелоси посетила остров 2 августа. После этого более 20 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня, а китайская армия объявила о военных учениях у его побережья.

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