МИД организовал первый эвакуационный рейс для украинцев из Израиля – подробности

В посольство Украины в Израиле обратилось около 1000 граждан с просьбой об эвакуации.
Посол в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что Украина организовала первый эвакуационный рейс для наших граждан, оставшихся в Израиле после вторжения боевиков ХАМАС 7 октября.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
По его словам, посольство оказывает помощь наиболее уязвимым слоям населения, в частности, находившимся на лечении гражданам, людям с детьми, которые приехали временно, туристам, у которых отменили рейсы.
"Первый эвакуационный рейс на 200 билетов мы уже фактически распространили по умеренной цене, довоенной", — уточнил посол.
Корнийчук также добавил, что еще один рейс в Украину будут планировать в воскресенье, 15 октября.
Напомним, в МИД назвали количество погибших и пропавших без вести украинцев в Израиле.
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