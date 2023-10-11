МИД организовал первый эвакуационный рейс для украинцев из Израиля – подробности

В посольство Украины в Израиле обратилось около 1000 граждан с просьбой об эвакуации.

Посол в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что Украина организовала первый эвакуационный рейс для наших граждан, оставшихся в Израиле после вторжения боевиков ХАМАС 7 октября.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, посольство оказывает помощь наиболее уязвимым слоям населения, в частности, находившимся на лечении гражданам, людям с детьми, которые приехали временно, туристам, у которых отменили рейсы.

"Первый эвакуационный рейс на 200 билетов мы уже фактически распространили по умеренной цене, довоенной", — уточнил посол.

Корнийчук также добавил, что еще один рейс в Украину будут планировать в воскресенье, 15 октября.

Напомним, в МИД назвали количество погибших и пропавших без вести украинцев в Израиле.

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