МИД Польши опровергло ложь Путина в интервью Карлсону: 10 четких фактов

В Польше опровергли ложь президента РФ Владимира Путина в отношении Польши и Украины, которые он озвучил в ходе интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Приведены 10 пунктов, которые доказывают, что все крики сумасшедшего – выдумки и сплошной бред.

Подробные исторические факты обнародовал МИД Польши.

1. Польша сотрудничала с Гитлеровской Германией

Как отмечается, перед второй мировой войной польская дипломатия пыталась сохранить добрососедские отношения с Германией. О вступлении Польши в какой-либо военный союз с Гитлером не могло быть и речи.

"В период между Первой и Второй мировыми войнами Польша оказалась между двумя агрессивными соседями: Германией и Россией, ни один из которых практически не признавал права польского народа на существование независимого государства. В 1934 году в Берлине было подписано немецко-польскую декларацию о ненападении, призванную гарантировать разрешение споров мирными средствами. Еще раньше, 1932 года, аналогичный пакт о ненападении был подписан с СССР", – разложили по полочкам исторические факты для недалеких россиян в МИД.

2. Поляки заставили Гитлера начать против них Вторую мировую войну. Почему Польша начала войну 1 сентября 1939? Она не желала сотрудничать. Гитлеру ничего не оставалось, как приступить к осуществлению своих планов с Польшей.

"Вторая Польская Республика отвергла требования Гитлера, а также его предложение вступить в польско-германский союз против СССР. Именно гитлеровская Германия и советская власть подписали соглашение против Польши 23 августа 1939 года (так называемый пакт Молотова-Риббентропа), которое позволило Германии 1 сентября 1939 года. Советская Россия и гитлеровская Германия согласованно сотрудничали до июня 1941 года», – отметили в ведомстве.

3. Польша стала жертвой политики, которую она проводила по Чехословакии, поскольку по известному пакту Молотова-Риббентропа часть этой территории, включая западную Украину, должна была быть передана России.

Польша не участвовала и не являлась стороной Мюнхенского соглашения (от 30 сентября 1938 г.), которое фактически сильно ограничивало суверенитет Чехословакии. Польские претензии относительно Заользя высказались после подписания Мюнхенского соглашения.

4. Таким образом Россия, тогда называвшаяся СССР, вернула себе свои исторические земли

СССР включил восточную территорию Польши в результате вооруженной агрессии (17 сентября 1939 г.), когда Польша отражала немецкое вторжение. Это нанесло удар в спину польскому государству.

"Так называемые народные референдумы, проведенные Советским Союзом на восточных границах Польши, сопровождались террором и насилием. Львов и тогдашние Львовская и Станиславовская губернии (нынешняя Западная Украина) никогда не были частью Российской империи. Виленская область также была исторической частью России", — говорят в Польша.

6. Украина на самом деле является искусственным государством, созданным Лениным и Сталиным

Следует наконец-то понять, что Украина предстала как государство благодаря украинскому национальному движению. Большевики не создали его, а просто завоевали его часть, чтобы создать одну из советских республик. Польские дипломаты утверждают, что Украина возникла по воле самих украинцев.

5. Левобережье Днепра, включая Киев, – историческая русская земля

Киев был исторической столицей Малороссии, отметили поляки, а Москвы того времени еще не существовало. 1991 Украина стала независимым государством с международно признанными границами. Именно о них не раз говорят украинские политики и дипломаты в обращение к Западу, нам должны вернуть всю захваченную территорию, без исключений.

7. Идея украинцев как отдельной нации возникла в Польше

"Процесс самоопределения украинцев как отдельной этнической группы сопровождался аналогичными процессами в Европе XIX века. Никто не придумывал украинскую нацию", – прокомментировали в МИДе, указывая на абсурдность выдумок россиян.

8. На территории Украины созданы базы НАТО

В МИД Польши подчеркнули, что на территории Украины нет баз НАТО. Довольно лаконичный ответ, аргументы здесь лишние, больше, ограниченным и промытым россиянам они не помогут. Как говорится, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.

9. В Украине было совершено два государственных переворота с целью искусственно разорвать ее связи с Россией

В этом контексте упоминаются две революции в Украине. Во время Оранжевой революции украинский народ выступал против фальсификации выборов. И проведение очередного тура голосования позволило Президенту Виктору Ющенко фактически получить большинство голосов.

"После революции достоинства президент Петр Порошенко демократически выиграл президентские выборы", – подчеркнули в заявлении.

Правда, вряд ли граждане страны, в которой уже десятки лет правит один диктатор, поймут смысл слова "демократически".

10. 2014 Москва была вынуждена защищать Крым, поскольку он находился в опасности

Как известно всему цивилизованному миру, в 2014 году никакой угрозы Крыму не было. Революция достоинства привела к мирному изменению власти путем демократических выборов.

"Российские "зеленые человечки" появились в Крыму, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине", – подытожили в МИД.

Напомним, в МИД Польши сразу отреагировали на скандальное интервью диктатора. Министр иностранных дел Радослав Сикорский в шоке от того, что в этот раз такие высказывания распространил американский журналист.

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