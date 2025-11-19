В России отреагировали на статьи о мирных "соглашениях" с США по Украине: что сказали

Мария Захарова / © Associated Press

Реклама

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала сообщение ряда СМИ о том, что Вашингтон якобы тайно консультируется с Кремлем по поводу «дорожной карты» прекращения войны.

Об этом пишут РосСМИ.

Захарова подчеркнула, что на уровне МИД РФ информации об этих "сделках" нет.

Реклама

«МИД РФ не получал от США информации по официальным каналам относительно каких-то «соглашений» по Украине, о которых пишут СМИ», — заявила она.

Напомним, по информации издания Axios, администрация Дональда Трампа якобы тайно готовит масштабный план завершения войны в Украине , который уже обсуждают в Вашингтоне, Москве и Киеве.

Документ из 28 пунктов включает прекращение войны, гарантии безопасности и будущие отношения США с Украиной и Россией. Спецпосланник Трампа Стив Виткофф провел закрытые переговоры с представителем РФ Кириллом Дмитриевым в Майами и контактировал с украинской стороной. Белый дом считает, что ныне благоприятный момент для мирной инициативы, а Европу уже информируют о подготовке этого плана.