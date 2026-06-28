Аэропорт в Кишиневе

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Министерство иностранных дел России в очередной раз предупредило граждан РФ об «опасностях», которые, по версии Москвы, подстерегают их в Молдове.

В пресс-службе ведомства заявили о якобы «дискриминации», «унижении» и почти экстремальных условиях пребывания в аэропорту Кишинева.

В МИД РФ утверждают, что официальный Кишинев, который традиционно действует «под руководством западных кураторов», усиливает давление на обладателей российских паспортов.

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По версии российской дипломатии, граждане РФ в аэропорту молдавской столицы якобы подвергаются «унизительным досмотрам, допросам и проверкам», а иногда вынуждены часами ждать в транзитной зоне без должных условий.

Похоже, что сам факт необходимости отвечать на вопросы пограничников и соблюдать правила въезда в другое государство в Москве уже приравнивают к особо изощрённым формам дискриминации.

Особую озабоченность у российского внешнеполитического ведомства вызвали случаи, когда у путешественников просят предъявить мобильные телефоны для проверки.

В заявлении отмечается, что при досмотре телефонов якобы проводится «незаконное изучение информации», а некоторым гражданам РФ после этого даже отказывают во въезде.

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В Москве также заявили, что при вылете из Кишинева граждане России сталкиваются с искусственным затягиванием процедур контроля и иногда опаздывают на свои рейсы.

Учитывая масштабность претензий, не исключено, что поводом для последующих официальных «дипломатических нот» со стороны РФ могут стать длинные очереди на регистрацию или недостаточно удобные кресла в залах ожидания.

Российская дипломатия, в очередной раз нарисовавшая для своих граждан почти апокалиптическую картину поездки в соседнюю страну, где, по ее логике, пограничный контроль и проверка документов превратились в одну из главных угроз для россиян, традиционно рекомендовала им воздержаться от поездок в Республику Молдова.

Напомним, ранее в МИД России выступили с очередной порцией абсурда, обвинив Румынию в «аннексии» соседней Молдовы.

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