МИД РФ сделало заявление относительно переговоров с США

Россия и США договорились провести новый раунд консультаций для уменьшения напряженности и устранения раздражителей в двусторонних отношениях

Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

«Уже было два раунда, третий мы с Марко Рубио договорились провести этой осенью», — сказал он.

