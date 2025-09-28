- Дата публикации
МИД РФ сделало заявление относительно переговоров с США
После двух предыдущих раундов консультаций Россия и США договорились провести третий раунд.
Россия и США договорились провести новый раунд консультаций для уменьшения напряженности и устранения раздражителей в двусторонних отношениях
Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.
«Уже было два раунда, третий мы с Марко Рубио договорились провести этой осенью», — сказал он.
Лавров сообщил, что Россия и США договорились провести новый раунд консультаций для уменьшения напряженности в двусторонних отношениях в ближайшие месяцы.
Напомним, ранее мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что различная риторика, которая звучит из США, не противоречит их декларируемому желанию урегулировать войну в Украине. По словам Пескова, Москва продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров.