Мир
550
1 мин

МИД РФ сделало заявление относительно переговоров с США

После двух предыдущих раундов консультаций Россия и США договорились провести третий раунд.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров / © Associated Press

Россия и США договорились провести новый раунд консультаций для уменьшения напряженности и устранения раздражителей в двусторонних отношениях

Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

«Уже было два раунда, третий мы с Марко Рубио договорились провести этой осенью», — сказал он.

Лавров сообщил, что Россия и США договорились провести новый раунд консультаций для уменьшения напряженности в двусторонних отношениях в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что различная риторика, которая звучит из США, не противоречит их декларируемому желанию урегулировать войну в Украине. По словам Пескова, Москва продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров.

550
