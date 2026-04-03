МИД РФ сфальсифицировал перевод интервью Лаврова французской журналистке

Сергей Лавров / © Associated Press

МИД РФ сфальсифицировало интервью Сергея Лаврова с французской журналисткой Лией Саламе и предоставило перевод ее вопросов в искаженном виде, что, по данным медиа, соответствовало кремлевской пропагандистской риторике.

Об этом сообщает FranceInfo.

По данным издания, перевод некоторых вопросов Лии Саламе был обезображен, и в таком виде он соответствовал кремлевской пропаганде.

FranceInfo пишет, что слова журналистки о том, что с начала войны в Иране Россия не слишком активно защищала своего иранского союзника, в российской версии превратились в «вы много защищали своего союзника».

«Израильско-американское наступление на Иран длится уже 27 дней, и мы не очень часто слышали, чтобы вы решительно защищали своего иранского союзника. Почему?» — спросила Лия Саламе.

Перевод, осуществленный переводчиком МИД РФ, звучит так: «Начались военные действия США и Израиля против Ирана, уже 27 дней они продолжаются. Вы много защищали вашего союзника, Иран. Почему вы это делаете?

Некоторые другие фрагменты также изменены, добавляет издание. Когда Лия Саламе говорит о «десятках тысяч украинских гражданских, погибших в этой войне», русский перевод сводит эту цифру к «сотням» и переформулирует вопросы так, чтобы сгладить любые упоминания о возможных военных преступлениях.

Также в российскую версию добавили фразу, которую журналистка никогда не произносила, подчеркнула FranceInfo. После вопроса о российской угрозе во Франции ей приписали слова «Я вас понимаю», что создает впечатление согласия с позицией министра.

Эти изменения не только уродуют смысл, но и формируют совершенно другой политический контекст, выгодный российской стороне, пишет издание.

FranceInfo подчеркнуло, что перевод накладывался так громко, что даже русскоязычный зритель, свободно понимающий французский, не мог бы услышать подлинные слова журналистки.

