МИД России не уймется: Захарова заявила об израильских наемниках, воюющих с "азовцами"

МИД России не уймется: Захарова заявила об израильских наемниках, воюющих с "азовцами"

Российская Федерация известна своими фейками и пропагандой: пока не уймется их МИД.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в Украине "фактически бок о бок с бойцами "Азова" находятся и израильские наемники". Мол, своими глазами видела "видео, фактуру, материалы", подтверждающие это.

Об этом пишет издание Meduza.

Впрочем, подробности этих материалов и доказательства своих слов Захарова отказалась сообщить. Кроме того, она заявила: эту информацию "вряд ли захотят слышать" израильские политики, "раздувшие сейчас информационную кампанию".

"Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те же политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию. В Украине сейчас фактически бок о бок с бойцами "Азова" находятся и израильские наемники", — заявила она.

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами". Он предпринимал попытку оправдать вторжение РФ в Украину и проведение российскими войсками так называемой "денацификации" страны. Своими словами Лавров спровоцировал международный скандал, сравнив Зеленского с Гитлером.

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