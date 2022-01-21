МИД России обвинил Вашингтон, что их отношения подошли к опасно критическому пределу

В Кремле заявляют, что снова стать "настоящими друзьями" они смогут, если этого захотят США.
В Кремле заявляют, что их отношения с США подошли к опасно критическому пределу. Более того, Министерство иностранных дел РФ обвиняет в этом Вашингтон.
Об этом говорится в заявлении российского министерства.
"Что касается отношений России и США, по вине Вашингтона подошедших к опасному критическому пределу, то здесь остро необходим серьезный предметный диалог и конкретные шаги американцев и их союзников по обеспечению надежных гарантий безопасности России", — говорится в заявлении российского МИД.
Также в ведомстве назвали неприемлемыми активность НАТО на восточном фланге, военные учения и обещания о вступлении Украины в альянс, и что они могут стать снова "настоящими друзьями", если этого захотят США. "Что касается возможности стать настоящими друзьями или надежными партнерами, то это скорее вопрос к американской стороне", — отметили в Кремле.
Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга с министром российского МИДа рассказал, о чем спрашивал у Лаврова на встрече и который получил ответ.
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