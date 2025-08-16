ТСН в социальных сетях

МИД России считают, что переговоры на Аляске завершили изоляцию Москвы

Переговоры на Аляске изменили баланс дипломатических отношений между РФ и США.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова / © Associated Press

Переговоры на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ознаменовали конец изоляции Москвы в западной дипломатии и открыли новые каналы для диалога.

Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова в Telegram.

«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать безумием, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, по которой встречали президента России в США», — написала она.

Напомним, ранее мы писали о том, как европейские политики отреагировали на заявления Путина во время саммита на Аляске.

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным призвал президента Украины Владимира Зеленского «заключить сделку» с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.

