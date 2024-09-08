МИД считает проведение "выборов" в Крыму и Севастополе нелегитимным

"Выборы" в России стали фарсом и их проведение на оккупированных территориях является нарушением международного права.

В России 8 сентября пройдут "выборы" в местные органы власти, которые будут включать и оккупированный Крым. Результаты этих выборов на захваченных территориях без легитимности.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины.

"Так называемые "выборы" в Российской Федерации давно превратились в фарс, не имеющих ничего общего с проявлением народовластия, а их проведение на временно оккупированных территориях Украины, нарушая нормы и принципы международного права, фактически делегитимизируют политическую систему России. В очередной раз подчеркиваем, что результаты так называемых «выборов» и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя ничтожны, а сами выборы – нелегитимны», – отметили в МИД.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам, отметив, что представители российских оккупационных сил, участвующих в "выборах" на оккупированных территориях, не имеют полномочий представлять Украину. МИД также заявил, что лица, причастные к организации и проведению таких "выборов", будут привлечены к ответственности по украинскому законодательству.

Напомним, Россия формирует списки кремлевских "наблюдателей" для легализации избирательного процесса на оккупированных территориях Херсона и Запорожья, а также проводит беседы с переселенцами в Крыму, чтобы обеспечить их участие в голосовании и повысить явку.

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