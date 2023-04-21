МИД Тайваня прогнозирует возможное нападение Китая: назван год

В разведке США считают, что китайский лидер Си Цзиньпин приказал военным быть готов к 2027 году для возможного силового захвата Тайваня.

В 2027 году в Тайване может разразиться военный конфликт с Китаем.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, пишет The Guardian.

"Мы воспринимаем китайскую военную угрозу очень серьезно. Я считаю, что 2027 год — это год, к которому нам нужно отнестись серьезно", — пояснил он.

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В разведке США считают, что китайский лидер Си Цзиньпин приказал военным быть готов к 2027 году для возможного силового захвата Тайваня.

Напомним, ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая.

"Тайвань был неотъемлемой частью территории Китая с давних времен, и оба берега (Тайванского — ред.) пролива принадлежат одному Китаю. Это история Тайваня и это статус-кво Тайваня. Возвращение Тайваня в Китай является составной частью послевоенного (после Второй мировой войны) – ред.) международного порядка, написанного черным по белому в Каирской и Потсдамской декларациях", – сказал Цинь.

По словам дипломата, "сепаратистские силы независимости Тайваня" и "несколько стран, стремящихся воспользоваться ситуацией", пытаются изменить статус-кво, отменить принцип одного Китая и достичь его "мирного разделения".

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