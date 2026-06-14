МИД Украины сорвало выступление российского скрипача в Венгрии

Флаг Венгрии / © pixabay.com

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В Будапеште было отменено запланированное выступление российского скрипача Вадима Репина на церемонии открытия нового концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Решение стало результатом работы Посольства Украины в Венгрии. После обращения украинских дипломатов организаторы мероприятия просмотрели программу и полностью заменили выступление российского музыканта.

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В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что представители государства-агрессора не должны получать международные площадки для популяризации русской культуры.

«Русская культура — культура геноцида и военных преступлений, которая не должна иметь ни одного места на международных площадках», — заявили в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что Украина продолжит работу по ограничению присутствия представителей российского культурного пространства на международной арене.

Дипломаты заверили, что и в дальнейшем будут последовательно добиваться изоляции российских культурных деятелей в мировой культурной индустрии.

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Ранее сообщалось, что Венгрия и Украина заключили соглашение о ряде прав, в том числе языковых и политических, для венгерской общины в Закарпатской области.

Мы ранее информировали, что премьер Венгрии Петер Мадяр начал масштабные увольнения в МИД Венгрии, под ударом команда бывшего главы ведомства Петера Сийярто.

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