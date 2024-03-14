МИД Венгрии набросился с обвинением в адрес советника президента США: что об этом известно

Пытаясь защитить репутацию Виктора Орбана МИД Венгрии Петр Сийярто набросился с обвинением в адрес советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Об этом Сийярто написал на своей странице в соцсети.

Так, МИД Венгрии обвинил Джейка Салливана во лжи. По его мнению, "американским демократам трудно смириться с тем, что среди прогрессивного либерального моря Европы все еще существует остров, на котором мы с гордостью провозглашаем ни войну, ни гендер, ни миграцию".

"Вчера провоенное, прогендерное и промиграционное демократическое правительство США продолжило свою кампанию лжи против Венгрии. На этот раз к хору присоединился главный советник по вопросам национальной безопасности. Мы остаемся твердо преданными миру, защите семей от агрессивной гендерной пропаганды и недопущению нелегальных демократов. или нет", – написал глава МИД Венгрии.

Сам же Салливан заявлял, что США обеспокоены наступлением на происходящее в Венгрии демократические институты, а также ситуацией с коррупцией в стране.

"Что я скажу от имени администрации Байдена, так это то, что мы не скрывали нашей глубокой обеспокоенности наступлением Будапешта на демократические институты, в частности на судебную власть, коррупцией в Венгрии и другими проявлениями эрозии демократии в стране со стороны ее руководства", — отметил Салливан. в ответ на вопрос, считает ли правительство США Венгрию диктатурой.

Напомним, что Венгрия вызвала посла США после заявления американского лидера Джо Байдена о том, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан "стремится к диктатуре".

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