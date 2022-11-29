Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО с 2017 года.

МИД Венгрии не соглашается на проведение Комиссии Украина-НАТО, пока Киев не вернет право венгерского нацменьшинства.

Об этом пишут пропагандистские РосСМИ.

"Мы не согласимся на проведение Комиссии Украина-НАТО, пока Киев не вернет права венгерского нацменьшинства", — заявили в этот раз в МИДе страны.

Добавим, что спикер МИД Украины Олег Николенко заявлял, что участие украинского министра иностранных дел в заседании Комиссии Украина-НАТО в Бухаресте (Румыния) блокируется Венгрией с 2017 года, поэтому "о внезапном изменении формата речь не идет".

Для формального преодоления венгерского вето генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины.

"В ходе встречи Дмитрий Кулеба и его иностранные коллеги обсудят дальнейшую военную помощь Украине и возобновление украинской энергетической инфраструктуры", — рассказал Николенко в комментарии "Европейской Правде".

Встреча глав МИД стран НАТО проходит в Бухаресте 29-30 ноября.

Накануне Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведет игру с ЕС.

Ранее Орбан посетил товарищеский футбольный матч Венгрия-Греция с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии". В ее состав вошли территории Украины и Румынии.

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