МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за военных КНДР в войне против Украины

В МИД Южной Кореи отметили, что военное сотрудничество России и КНДР выходит за пределы положений о военных поставках и представляет серьезную угрозу для Южной Кореи и международного сообщества.

Министерство иностранных дел Южной Кореи 21 октября вызвало посла России в Сеуле из-за участия военных КНДР в войне с Украиной.

Об этом сообщает Yonhap.

Первый замминистра иностранных дел Южной Кореи Ким Хонг-Кюн вызвал посла России Георгия Зиновьева и призвал немедленного вывести северокорейских солдат из России.

Ким Хонг-Кюн отметил, что сотрудничество РФ и КНДР выходит за пределы положений о военных поставках и не только представляет серьезную угрозу для Южной Кореи, но и нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Ким подчеркнул, что Южная Корея будет реагировать всеми возможными средствами вместе с международным сообществом на любые действия, угрожающие основным интересам Южной Кореи.

В ответ на это Зиновьев заявил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном отвечает международному праву и не направлено против интересов безопасности Южной Кореи. Об этом сообщило российское посольство в Facebook.

Напомним, российские кафиры вывесили флаг КНДР на Донетчине. Уже есть фото с изображением флага КНДР вблизи захваченной деревни Цукурино на Покровском направлении.

Между тем, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пока не может подтвердить сообщение об отправке солдат из КНДР на войну в Украину.

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