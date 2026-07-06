Миф о красной кнопке: как на самом деле работает ядерный чемодан и отдает приказ начать армагеддон

Ни одна страна не применяла ядерное оружие во время конфликтов с 1945 года / © Getty Images

Реклама

Не раз можно было заметить, как за президентами ядерных государств носят черный чемодан, в котором есть кнопка управления ядерным арсеналом страны. Необходимость создать мобильный пункт для управления ядерным потенциалом возникла в СССР еще в 70-х годах ХХ века.

ТСН.ua объясняет, существует ли красная кнопка, от нажатия которой исчезнет все живое на планете и сколько ядерного оружия в мире.

Как работает ядерная кнопка

Внутри чемодана, или «ядерного футбольного мяча», который всегда находится в непосредственной близости от президента, есть так называемая «черная книга», в которой расписаны возможные сценарии, предусматривающие нанесение ядерных ударов. Для того чтобы получить к ней доступ, президент должен верифицировать свое лицо с помощью специальной пластиковой карты.

Реклама

© Getty Images

После того, как президент выберет цели для ядерного удара из «меню», он предписывает командному пункту, а затем с помощью запечатанных кодов отдает еще один приказ штабу стратегического командования на военно-воздушной базе.

Скорость межконтинентальных баллистических ракет может достигать 27 тысяч километров в час. Они покидают атмосферу Земли, а затем начинают падение своей цели со скоростью 6,5 километров в секунду.

Ракету, которую уже запустили, невозможно остановить, но если ракеты останутся в шахтах, их может поразить противник.

Почему нельзя просто нажать кнопку в ответ на поражение

Представьте такую картину. Противник методично перемалывает вашу армию, наносит удары по энергосистеме. У вас есть ядерный арсенал. Почему бы не применить?

Реклама

Любое применение ядерного оружия — даже тактического, даже демонстрационного — это приглашение к симметричному ответу. Именно поэтому авторитетный эксперт по международным отношениям из Университета Глазго Рис Крилли отмечает: риски применения ядерного оружия сегодня не теоретичны — они самые реальные за последние десятилетия. Но ни одно ядерное государство не демонстрирует конкретных приготовлений к удару, потому что каждое из них имеет в голове одну и ту же мысль: меня тоже накроет.

Это и есть сдерживание. Ядерное сдерживание работает пока противник верит в твою способность отвечать на всех уровнях. Если страна систематически проигрывает в конвенционном противостоянии, то ее ядерные угрозы начинают звучать как признание беспомощности, а не как демонстрация силы. Опытные стратеги с другой стороны видят это.

Кто имеет ядерное оружие и сколько его в мире

К началу 2025 года девять государств — США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР — вместе имели ориентировочно 12 241 боеголовок; около 9614 в военных запасах для потенциального применения, из них примерно 3912 развернуты, а 2100 — в состоянии высокой готовности на баллистических ракетах (преимущественно США/РФ).

По государствам (оценки неофициальные, переменные):

Реклама

Россия имеет примерно 4300 в запасе; США — 3700; Китай — 600 и быстро растет; Франция — 290; Великобритания — 225; Индия — 180; Пакистан — 70; Израиль — 90; КНДР — 50 (может иметь готовые к носителям блоки, но точные цифры неизвестны).

Девять стран обладают ядерным арсеналом / © Getty Images

Доктрины ключевых государств

США

Ядерная доктрина США оправдывает себя: после завершения Второй мировой войны никто не наносил ядерных ударов по Соединенным Штатам или другим государствам.

Соединенные Штаты давно имеют сильнейшие в мире конвенционные вооруженные силы, что устраняет необходимость ядерного щита. Основой ядерной доктрины США стало ядерное сдерживание, то есть наивысшим приоритетом является предотвращение ядерной агрессии со стороны противника благодаря угрозе сокрушительной мести. С момента наступления ядерной эпохи в 1940-х годах Соединенные Штаты стремятся убедить своих противников, что любое ядерное нападение на США или их союзника по договору будет рассматриваться как повод для ядерного удара огромных масштабов в ответ.

США имеют ядерку / © Associated Press

Россия

О том, в какой ситуации Россия может использовать стратегическое ядерное оружие, в общих чертах описано в военной доктрине РФ. Кроме того, условия применения могут фигурировать в других документах, о которых не сообщается публично.

Реклама

В военной доктрине говорится, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на применение против него и (или) его союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В 2020 году Россия опубликовала документ под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», который многие называют ядерной доктриной России.

На самом деле, этот документ — добровольная декларация российских намерений относительно ядерного оружия, а не официальный доктринальный документ. Его задача — сделать эту закрытую область более прозрачной для других стран.

Китай

В Китае стратегия несколько отличается от других ядерных стран: по официальной риторике, Пекин стремится не торопиться с упреждающими ударами: он оценивает вред, устанавливает виновников и только тогда отвечает. Однако за последние годы Китай значительно наращивает боезаряды и средства доставки — от подлодок до наземных пусковых установок — и прогнозируемо продолжит увеличение потенциала.

Реклама

В случае ядерной угрозы официальный приказ на применение проходит через Центральный военный совет (ЦВС).

К 2030 году Китай может иметь более 1000 ядерных боеголовок — такие данные Пентагона / © Associated Press

Франция

До сих пор французская ядерная доктрина строилась на угрозе массированного ядерного ответа, если президент сочтет, что «жизненно важные интересы» Франции оказались под угрозой. Вопрос не в том, кто нажмет на ядерную кнопку, а в том, можно ли ядерную защиту Франции распространить на другие европейские страны.

Великобритания

Великобритания в 2010 году гарантировала, что не будет применять или угрожать применением ядерного оружия против государств-участников Договора о нераспространении, не имеющих ядерного оружия.

В доктрине говорится, что основная цель ядерного оружия Великобритании — сохранить мир, предотвратить принуждение и сдержать агрессию.

Реклама

Ядерное оружие применимо:

в самых экстремальных обстоятельствах самообороны

для защиты союзников НАТО

Ядерная доктрина Индии

Индия также придерживается принципа не использовать первое ядерное оружие. Согласно доктрине, Индия может применить ядерное оружие только в качестве возмездия или в ответ на химическую или биологическую атаку.

Северная Корея

Северная Корея стала единственным государством в истории, вышедшим из Договора о нераспространении ядерного оружия 2003 года. Впоследствии Северная Корея официально закрепила право использовать превентивные ядерные удары для защиты в новом законе, который, по словам лидера Ким Чен Ына, делает ее ядерный статус необратимым.

Ядерный арсенал Северной Кореи приближается к критическому рубежу: в течение ближайшего десятилетия он может превзойти арсеналы Израиля, Пакистана и Великобритании, в то же время возможности ядерных ракет КНДР будут способны или уже способны перегрузить наземную противоракетную оборону США, которая призвана.

Реклама

По подсчетам исследователей, за четыре года президентства Трампа КНДР увеличила свой ядерный арсенал почти вдвое. Сейчас в распоряжении Ким Чен Ына от 45 до 60 ядерных бомб. Это значительно меньше, чем у остальных ядерных стран.

Преграды для ядерного оружия

Отметим, подписанный в 1968 году договор о нераспространении ядерного оружия десятилетиями сдерживал глобальную гонку вооружений. Его основная формула — пять официальных ядерных государств (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания) гарантируют безопасность другим, чтобы те не разрабатывали собственное оружие. Но с приходом Дональда Трампа в этой формуле усомнились.

В XX веке состоялось более 2000 ядерных испытаний, большинство из которых провели Штаты и Советский Союз. И хотя это доказывает ядерный статус этих стран, те давние испытания не гарантируют, что ядерные боеголовки, годами пылящиеся в подземных хранилищах, сработают сегодня.

У ядерных стран ограничены способности проверки их арсеналов атомного орудия. Испытания реальных ядерных боеголовок запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (Северная Корея его не подписывала, поэтому производила пробный запуск 2017 года), но они могут проверять механизмы боеголовок.

Реклама

Согласно отчету американского правительства 2020 года, Россия и Китай, вероятно, выполнили реальные испытания ядерного оружия сверхмалой мощности. Это заявление не было подтверждено, но такие испытания позволили бы этим странам оценить надежность их оружия.

Новости партнеров