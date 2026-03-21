Миф о «непобедимости» России трещит: эксперт привел факты исторических поражений

Кремль / © Associated Press

Утверждение о «непобедимости» России не соответствует историческим фактам, ведь существует ряд примеров, когда различные государства или даже повстанческие силы заставляли ее отступать или терпеть поражения.

Об этом рассказал старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США) Андрей Илларионов в программе «Мосейчук Podcast»

Среди первых примеров Илларионов упомянул русско-японскую войну 1904-1905 годов. Тогда, по его словам, Япония, которая не входила в число великих держав, смогла нанести Российской империи серию поражений как на море, так и на суше. После этого был заключен Портсмутский мирный договор, а сама Япония фактически получила статус великой державы.

Также он обратил внимание на события 1919-1920 годов — войны за независимость Эстонии, Латвии и Литвы. По его словам, в этих конфликтах новообразованные государства смогли отстоять независимость и разгромить части Красной армии. В результате на политической карте Европы появились независимые Эстония, Латвия и Литва.

Отдельно Илларионов упомянул Финляндию, которая также вела борьбу за независимость. Речь идет о периоде гражданской войны, в которой участвовали «красные» и «белые» финские силы, а также подразделения, связанные с бывшей российской имперской армией и отрядами, переброшенными из Петрограда. По его словам, финские силы смогли разгромить противника и добиться признания независимости своего государства.

Еще одним примером он назвал советско-польскую войну 1919-1921 годов. Польша, которая только восстановила государственность в 1918 году, смогла остановить наступление Красной армии на Варшаву и Львов. После этого было заключено мирное соглашение, которое закрепило результаты войны.

Говоря о советско-финской войне 1939-1940 годов, Илларионов отметил, что СССР не достиг поставленной цели полного контроля над Финляндией.

«Сталин ставил перед собой цель полностью захватить всю территорию Финляндии и установить полный контроль. Удалось ли ему это? Нет, не удалось», — подчеркнул эксперт.

Хотя Советский Союз захватил отдельные территории, в частности часть Карелии, независимость страны была сохранена. По его словам, одним из факторов стало то, что Великобритания и Франция демонстрировали готовность направить свои войска на помощь Финляндии, даже несмотря на то, что эти силы еще не были переброшены непосредственно в зону боевых действий.

Также Илларионов привел пример войны СССР в Афганистане, которая длилась девять лет. За это время, по его словам, Советский Союз понес значительные потери — около 15 тысяч погибших — и в конце концов был вынужден вывести свои войска из страны.

«И эти примеры показывают, что государства, которые не были великими державами, — либо самостоятельно, либо в союзе с другими государствами, иногда лишь тогда, когда появлялась тень союза с великими державами, — смогли одерживать победы или обеспечить своему государству независимость и суверенитет», — отметил Илларионов.

Илларионов также обратил внимание на заявление Дональда Трампа, которое тот озвучивал ранее, о том, что Россия якобы победила Наполеона и Гитлера. По словам эксперта, президент США «просто не знает историю».

