МиГ-31, Су-30 и Ту-134: истребители Финляндии и Швеции перехватили российскую эскадрилью

Gripen.

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Накануне 24 сентября истребители ВВС Финляндии и Швеции перехватили, а также идентифицировали эскадрилью российских военных самолетов в международном воздушном пространстве в Балтийском море. Это был их первый совместный полет.

Об этом сообщили Воздушные силы Финляндии, сообщают издания 20minutos и YLE.

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Российская эскадрилья состояла из транспортного самолета Ту-134 и неустановленного количества истребителей МиГ-31 и Су-30, перехваченных во время полета в международном воздушном пространстве над Финским заливом.

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Заметим, что миссия по идентификации с участием финских истребителей F/A-18 Hornet и шведских JAS 39 Gripen состоялась в рамках службы быстрого реагирования обеих стран. Ее задача — контроль воздушного пространства и защита территориальной целостности государств.

Месяц тому назад Финляндия и Швеция договорились усилить сотрудничество в сфере противовоздушной обороны. Речь идет об укреплении безопасности в северном регионе и на восточном фланге НАТО на фоне роста напряженности в отношениях с Россией после начала войны в Украине.

«Усиленное сотрудничество, которое началось этой осенью, позволяет проводить совместные миссии по идентификации и позволяет истребителям, находящимся в состоянии быстрого реагирования, действовать с авиабаз друг друга», — заявил заместитель начальника штаба Командования ВВС Финляндии Веса Мянтиля.

Провокации РФ — последние новости

На днях российский вертолет Ми-8 залетел в Польшу и находился там менее одной минуты. Военные заявили, что полет борта отслеживали радиолокационные системы вооруженных сил. В то же время инцидент свидетельствует о том, что РФ в очередной раз проверяет боеготовность противовоздушной обороны страны.

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Глава МИД Радослав Сикорский пригрозил России после нарушения воздушного пространства. Относительно возможности сбития российских судов он подчеркнул, что такие решения находятся в компетенции военного командования.

В свою очередь президент Чехии Петр Павел призвал НАТО сбивать самолеты РФ, если они будут продолжать проверять реакцию союзников. По его словам, сейчас страны Альянса стремятся не допустить эскалации, но эта осторожность может иметь и другие последствия. Ведь Москва может воспринять сдержанность союзников как признак отсутствия готовности к решительным действиям.

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