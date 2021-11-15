Миграционный кризис: ЕС расширит санкции против режима Лукашенко, Польша и Литва ждут помощи НАТО

В лагере у польской границы находится до 20 тысяч мигрантов.

В ответ на спровоцированный режимом Александра Лукашенко миграционный кризис ЕС сегодня расширит санкции против Беларуси.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 ноября.

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В "черном" списке около 30 белорусских чиновников. Также под ограничения попали авиакомпании и туристические агентства, причастные к свозу мигрантов в границы Евросоюза.

О безопасности Украины в этой ситуации в Брюссель отправляется говорить министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, у него запланированы встречи с министрами иностранных дел Франции, Германии и генсеком НАТО.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России у границы с Украиной. А глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов к любому развитию ситуации. В свою очередь, Польша и Литва ждут помощи от НАТО из-за миграционного кризиса.

В настоящее время в лагере у польской границы, по разным оценкам, находится до 20 тысяч мигрантов. Ситуация там крайне напряженная: польские власти ожидают очередных попыток штурма. К слову, накануне на границе Польши и Белоруссии обнаружили мертвым польского солдата. Предварительно причиной его смерти называют несчастный случай.

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