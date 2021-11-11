Миграционный кризис на европейско-белорусской границе: Зеленский поговорил с президентом Литвы

Также главы двух государств говорили о войне на Востоке и эпидситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Литвы Гитанасом Науседой. Главной темой разговора был миграционный кризис, вызванный действиями самопровозглашенного президента Беларуси.

Об этом сообщает Офис президента.

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Во время разговора Зеленский сообщил литовскому коллеге о принятых накануне решениях СНБО по усилению мер безопасности на украинско-белорусской границе. "Мы будем адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах. Мы уже наращиваем мощности пограничной службы. Готовы привлечь и другие резервы", – отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский и Гитанас Наусед обменялись мнениями по развитию ситуации безопасности на востоке нашего государства и эпидемической ситуации в Украине и Литве. За результаты разговора договорено, что литовская и украинская стороны будут координировать мероприятия по сохранению свободы взаимных поездок граждан и обеспечению их безопасности в условиях пандемии.

Напомним, режим Александра Лукашенко в Беларуси спровоцировал миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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