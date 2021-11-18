Миграционный кризис на границе: Ирак вывез из Беларуси несколько сотен своих граждан

Миграционный кризис на границе: Ирак вывез из Беларуси несколько сотен своих граждан

Все они обнаружили добровольное решение покинуть территорию страны.

В четверг, 18 ноября, Ирак вывез на родину из Беларуси несколько сотен мигрантов, пытавшихся попасть в Евросоюз.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирака пишет Reuters.

Отмечается, что из аэропорта Минска в иракский Эрбиль вылетели беженцы, большинство из которых — курды. Они добровольно решили покинуть Беларусь – это первая группа мигрантов. К слову, позже лайнер направится из Эрбиля в Багдад.

Тем временем оппозиционный сайту "Хартия 97" пишет, что в Ирак было репатриировано 430 мигрантов. Кроме того, сотрудники консульства продолжают оформление еще 50 человек.

Часть мигрантов до сих пор остается на белорусско-польской границе в палаточных городках, рассказали в выпуске ТСН.14:00. Еще около тысячи накануне отселили в специальные центры с отоплением за полтысячи километров.

В свою очередь, страны Большой семерки призывают Александра Лукашенко прекратить миграционный кризис. Там осудили ситуацию на границе и отметили, что действия белорусского режима ставят под угрозу человеческие жизни. О новых попытках мигрантов прорвать границу ЕС сообщили в Польше. Попытка прорыва произошла ночью неподалеку от пункта Брузги-Кузьница, где несколько дней назад были массовые беспорядки.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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