Миграционный кризис на границе с Беларусью затянется надолго, — Польша

Власть будет укреплять границу.

Власть Польши предусматривает, что миграционный кризис на границе с Беларусью может затянуться надолго — страна столкнулась с агрессию другого государства.

Об этом Польскому радио заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Сольох.

"Предполагаем, что этот кризис будет продолжаться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас. Это агрессия государства, за которой стоит тоже Россия", — сказал Сольох.

Он назвал ситуацию на границе очень опасной. А также выразил убеждение, что временное ограждение, установленное на границе, необходимо усилить.

Как сообщалось, с августа польские пограничники предотвратили около 16 тысячам попыткам нелегального пересечения границы с Беларусью, до первой декады октября таких попыток было 5 тысяч.

В связи с миграционным давлением, правительство Польши 2 сентября ввело в пограничной полосе чрезвычайное положение, а 1 октября продлено на 60 дней. Чрезвычайное положение охватывает 183 населенных пункта в Люблинском и Подляшском воеводствах.

Накануне парламент Польши позволил высылать из страны мигрантов, которые незаконно пересекают границу. Рассматривать прошение об убежище власти будут только, когда заявитель направления прибыл из опасной зоны. В остальном же случае пограничники смогут мигрантов заворачивать.

Новости мира: наплыв мигрантов - Польша продолжит чрезвычайное положение в приграничных районах на 60 дней

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