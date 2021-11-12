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Миграционный кризис: на польско-белорусскую границу прибыли британские солдаты

Миграционный кризис: на польско-белорусскую границу прибыли британские солдаты

Миграционный кризис: на польско-белорусскую границу прибыли британские солдаты

Фото: Twitter/Mariusz Błaszczak

Иностранные специалисты помогут укрепить заграждения на границе с Беларусью.

В министерстве обороны Великобритании официально подтвердили отправку британских военных в Польшу, где на границе с Беларусью собрались тысячи мигрантов, пытающихся попасть в Евросоюз.

Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в Twitter британского оборонного ведомства.

"Небольшая группа британских военнослужащих после договоренности с правительством Польши была отправлена, чтобы изучить, какую инженерную поддержку мы можем оказать, чтобы разрешить ситуацию на границе с Беларусью", — говорится в заявлении министерства обороны Великобритании.

Ранее о намерениях пригласить в страну британских специалистов сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, они помогут Польше укрепить заграждение на границе с Беларусью.

Напомним, в Луцке состоится большое совещание, на котором будут решать вопросы миграционного кризиса, созданного на польско-белорусской границе. Встреча намечена на воскресенье, 14 ноября.

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