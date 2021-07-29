Миграционный кризис: жители приграничных городков Литвы подрались с полицией из лагеря для беженцев

Миграционный кризис: жители приграничных городков Литвы подрались с полицией из лагеря для беженцев

Люди перекрыли дорогу, чтобы помешать обустройству палаточного городка.

Столкновения в Литве. Жители приграничных городков подрались с полицией из-за строительства лагеря для мигрантов, прибывающих из Беларуси.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 июля.

Десятки местных перекрыли дорогу, чтобы помешать обустройству палаточного городка. Полицейские, прибывшие на место, разогнали толпу и задержали восьмерых протестующих.

В последние месяцы в Литве наблюдается миграционный кризис. Его вызвал Минск, перестав сдерживать поток нелегалов, которые пытаются попасть в Европу. Так Лукашенко ответил на санкции ЕС против Беларуси. Их наложили из-за принудительной посадки в Минске европейского самолета, чтобы задержать белорусского журналиста Романа Протасевича. Для сдерживания мигрантов Литва укрепляет свою границу колючей проволокой, которой, как оказалось — не хватает. На помощь уже пришла Украина. В правительстве заявили: отправят в Литву соответствующую гуманитарку.

Напомним, ранее сообщалось, что нелегалы в литовском лагере для беженцев устроили бунт. Мигранты, которые незаконно пересекли литовскую границу со стороны Беларуси, отказались принимать еду от соцработников. И требуют, чтобы их выпустили из лагеря.

Новости мира: в пограничных городах Литвы жители подрались с полицией из-за лагеря для мигрантов

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