Мигрант из Северной Африки изнасиловал в Вене 92-летнюю женщину

После сексуального насилия над пожилой женщиной 23-летний мужчина совершил ряд краж и попал в руки полиции.

Австрийская полиция установила личность мужчины, который в одном из домов престарелых в Вене изнасиловал 92-летнюю женщину. По данным анализа ДНК, речь идет о 23-летнем мужчине из Алжира, который сейчас находится под стражей за имущественные преступления.

Об этом сообщило в среду, 8 ноября, австрийское издание Kurier.

Преступник около шести часов вечера ворвался в квартиру потерпевшей, напал на женщину, прижал ее к кровати и изнасиловал. Затем он обыскал комнату в поисках ценностей. Перед тем как убежать, он сорвал с пенсионерки украшения и часы.

Раненую женщину обнаружил сиделка, которая вызвала скорую помощь и полицию. После этого карета скорой помощи доставила старушку в больницу.

Анализ ДНК помог установить, что нападавшим был 23-летний мужчина из Алжира, ранее попросивший убежища в Словении. После совершенного преступления он был арестован в Верхней Австрии за кражи из автомобилей и уже находился под стражей.

Обыскав квартиру юноши в Линце, следователи обнаружили ряд похищенных вещей, в том числе ювелирные украшения, принадлежавшие пенсионерке.

Полиция сообщила, что мужчина признался в нападении в Вене.

Напомним, во Франции мужчину обвинили в том, что в течение десяти лет он накачивал свою жену наркотиками и позволил по меньшей мере 83 мужчинам изнасиловать ее.

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