Мигрант из Сомали зарезал 17-летнего украинца: посольство о резонансном убийстве в Ирландии
Украинское посольство готовит репатриацию тела убитого в Дублине 17-летнего Вадима.
Посольство Украины в Ирландии прокомментировало резонансное убийство 17-летнего украинского подростка в Дублине.
Об этом передает пресс-служба дипучреждения.
«Посольство Украины в Ирландии было проинформировано вчера Службой по делам детей и семьи Ирландии (TUSLA) о трагической гибели гражданина Украины Вадима Давиденко, получившего смертельное ранение в результате инцидента с нанесением ножевых ранений», — говорится в сообщении.
Посольство поддерживает тесный контакт с полицией Ирландии, расследующей обстоятельства трагедии. В настоящее время продолжаются следственные действия. О результатах будет поинформирована семья Вадима и посольство.
Дипломаты уверяют, что находятся также на связи с семьей погибшего. Посольство занимается подготовкой к репатриации тела Вадима в Украину.
