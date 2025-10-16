Мигрант из Сомали зарезал 17-летнего украинца: посольство о резонансном убийстве в Ирландии

Трагедия в Дублине: Посольство Украины прокомментировало резонансное убийство 17-летнего подростка / © irishtimes.com

Посольство Украины в Ирландии прокомментировало резонансное убийство 17-летнего украинского подростка в Дублине.

Об этом передает пресс-служба дипучреждения.

«Посольство Украины в Ирландии было проинформировано вчера Службой по делам детей и семьи Ирландии (TUSLA) о трагической гибели гражданина Украины Вадима Давиденко, получившего смертельное ранение в результате инцидента с нанесением ножевых ранений», — говорится в сообщении.

Посольство поддерживает тесный контакт с полицией Ирландии, расследующей обстоятельства трагедии. В настоящее время продолжаются следственные действия. О результатах будет поинформирована семья Вадима и посольство.

Дипломаты уверяют, что находятся также на связи с семьей погибшего. Посольство занимается подготовкой к репатриации тела Вадима в Украину.

