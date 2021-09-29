Мигрантский кризис на границе с Беларусью: в Польше еще на 60 дней продлят чрезвычайное положение

Мигрантский кризис на границе с Беларусью: в Польше еще на 60 дней продлят чрезвычайное положение

Режим Лукашенко пропускает через границу сотни беженцев из Африки и стран Ближнего Востока.

Мигрантский кризис на границе с Беларусью. В Польше продлят чрезвычайное положение в приграничных районах еще на 60 дней.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 29 сентября.

С соответствующей просьбой к президенту Анджею Дуде уже обратилась совет министров. Чрезвычайное положение в стране действует со 2 сентября. Однако с тех пор ситуация с наплывом мигрантов не улучшилась.

Прорываются мигранты и в Литву и Латвию. Балтийским странам из-за этого пришлось усилить охрану и обтянуть колючей проволокой границу. В странах ЕС наплыв мигрантов называют не иначе как гибридной войной, которую действующая белорусская власть ведет для дестабилизации Запада.

Стоит отметить, что мигрантский кризис устроил Минск, перестав сдерживать поток нелегалов, которые пытаются попасть в Европу. Так Лукашенко ответил на санкции ЕС против Беларуси. Их наложили через принудительную посадку в Минске европейского самолета, чтобы задержать белорусского журналиста Романа Протасевича.

Новости мира: наплыв мигрантов - Польша продолжит чрезвычайное положение в приграничных районах на 60 дней

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