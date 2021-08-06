Мигрантский кризис на границе с Беларусью: в Польше задержали крупнейшую в истории группу беженцев

Мигрантский кризис на границе с Беларусью: в Польше задержали крупнейшую в истории группу беженцев

Режим Лукашенко пропускает через границу сотни беженцев из Африки и стран Ближнего Востока.

Мигрантский кризис на границе с Беларусью. В Польше задержали крупнейшую в истории группу мигрантов.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Речь идет о более шести десятках человек, в основном с Ближнего Востока. Они пытались нелегально попасть в страну с территории Беларуси.

Стоит отметить, что от нашествия беженцев уже около месяца страдает Литва. Там только за минувшие сутки завернули более трехсот человек. Уже даже соседняя Латвия заговорила о необходимости остановить нашествие мигрантов.

Мигрантский кризис вызвал Минск, перестав сдерживать поток нелегалов, которые пытаются попасть в Европу. Так Лукашенко ответил на санкции ЕС против Беларуси. Их наложили через принудительную посадку в Минске европейского самолета, чтобы задержать белорусского журналиста Романа Протасевича.

Напомним:

Литва больше ни при каких обстоятельствах не будет пускать к себе мигрантов, которые идут через белорусскую границу. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой.

которые идут через белорусскую границу. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой. Рекордное количество мигрантов со стороны Беларуси пыталось пересечь литовскую границу.

со стороны Беларуси пыталось пересечь литовскую границу. Жители приграничных городков в Литве подрались с полицией из-за сооружения лагеря для мигрантов, прибывающих из Беларуси.

из-за сооружения лагеря для мигрантов, прибывающих из Беларуси. В свою очередь мигранты, которые незаконно пересекли литовскую границу со стороны Беларуси, отказались принимать пищу от соцработников. И требуют, чтобы их выпустили из лагеря.

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