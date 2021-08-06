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Мигрантский кризис на границе с Беларусью: в Польше задержали крупнейшую в истории группу беженцев

Мигрантский кризис на границе с Беларусью: в Польше задержали крупнейшую в истории группу беженцев

Associated Press

Режим Лукашенко пропускает через границу сотни беженцев из Африки и стран Ближнего Востока.

Мигрантский кризис на границе с Беларусью. В Польше задержали крупнейшую в истории группу мигрантов.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Речь идет о более шести десятках человек, в основном с Ближнего Востока. Они пытались нелегально попасть в страну с территории Беларуси.

Стоит отметить, что от нашествия беженцев уже около месяца страдает Литва. Там только за минувшие сутки завернули более трехсот человек. Уже даже соседняя Латвия заговорила о необходимости остановить нашествие мигрантов.

Мигрантский кризис вызвал Минск, перестав сдерживать поток нелегалов, которые пытаются попасть в Европу. Так Лукашенко ответил на санкции ЕС против Беларуси. Их наложили через принудительную посадку в Минске европейского самолета, чтобы задержать белорусского журналиста Романа Протасевича.

Напомним:

  • Литва больше ни при каких обстоятельствах не будет пускать к себе мигрантов, которые идут через белорусскую границу. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой.
  • Рекордное количество мигрантов со стороны Беларуси пыталось пересечь литовскую границу.
  • Жители приграничных городков в Литве подрались с полицией из-за сооружения лагеря для мигрантов, прибывающих из Беларуси.
  • В свою очередь мигранты, которые незаконно пересекли литовскую границу со стороны Беларуси, отказались принимать пищу от соцработников. И требуют, чтобы их выпустили из лагеря.

Новости мира: в Польше задержали крупнейшую в истории группу мигрантов - более 60 человек

Новости мира: в Польше задержали крупнейшую в истории группу мигрантов - более 60 человек
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