Мигрантский кризис на границе с Беларусью: в Польше задержали крупнейшую в истории группу беженцев

Режим Лукашенко пропускает через границу сотни беженцев из Африки и стран Ближнего Востока.
Мигрантский кризис на границе с Беларусью. В Польше задержали крупнейшую в истории группу мигрантов.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Речь идет о более шести десятках человек, в основном с Ближнего Востока. Они пытались нелегально попасть в страну с территории Беларуси.
Стоит отметить, что от нашествия беженцев уже около месяца страдает Литва. Там только за минувшие сутки завернули более трехсот человек. Уже даже соседняя Латвия заговорила о необходимости остановить нашествие мигрантов.
Мигрантский кризис вызвал Минск, перестав сдерживать поток нелегалов, которые пытаются попасть в Европу. Так Лукашенко ответил на санкции ЕС против Беларуси. Их наложили через принудительную посадку в Минске европейского самолета, чтобы задержать белорусского журналиста Романа Протасевича.
Напомним:
- Литва больше ни при каких обстоятельствах не будет пускать к себе мигрантов, которые идут через белорусскую границу. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой.
- Рекордное количество мигрантов со стороны Беларуси пыталось пересечь литовскую границу.
- Жители приграничных городков в Литве подрались с полицией из-за сооружения лагеря для мигрантов, прибывающих из Беларуси.
- В свою очередь мигранты, которые незаконно пересекли литовскую границу со стороны Беларуси, отказались принимать пищу от соцработников. И требуют, чтобы их выпустили из лагеря.