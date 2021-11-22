Мигрантский кризис: пьяные и вооруженные белорусские военные цеплялись к польским пограничникам

Польские силовики отметили, что это не первый подобный случай.
Пьяные и вооруженные белорусские военные цеплялись к польским пограничникам. Видео дерзкого инцидента в Twitter опубликовало Минобороны Польши. На нем едва держащийся на ногах белорусский военный на ломаном английском предлагает полякам обменяться сигаретами.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 22 ноября.
В комментарии к видео, польские силовики отметили, что это не первый случай. Ранее белорусские военные стреляли в воздух и наводили оружие на польских пограничников.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября – с тех пор со стороны Беларуси регулярно проходят попытки прорыва границы большими группами мигрантов при поддержке белорусских спецслужб. В настоящее время в Польше рассматривается возможность полного закрытия границы с Беларусью. В то же время, польский премьер заявил, что хочет дать Минску шанс прекратить кризис и отправить мигрантов домой.
На прошлой неделе большинство людей из стихийного лагеря вблизи польской границы белорусские власти переместили во временный центр в Гродно. Сейчас там произошла вспышка коронавируса – пришлось госпитализировать около сотни мигрантов с воспалением легких.
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