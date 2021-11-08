Мигранты массово штурмуют польско-белорусскую границу: в Варшаве заявили о "наибольшей попытке силового вторжения" (видео)

В связи с ситуацией на границе в Польше было принято решение собрать заседание штаба антикризисного управления.

В Беларуси многочисленная колонна нелегальных мигрантов 8 ноября отправилась к границе с Польшей. В Варшаве назвали эту группу людей "наибольшей из всех попыток массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их.

Об инциденте в своем Twitter сообщил спикер министра-координатора польских специальных служб Станислав Жарин.

Между тем, издание Zerkalo пишет, что мигранты направляются в пункт пропуска "Брузги". По данным Telegram-канала NEXTA, мигранты дошли до КПП и вернули в лес. Отмечается, что пеший переход границы в "Брузгах" не разрешен.

Предварительно, в колонне несколько сотен человек. По словам польского спикера, среди них преобладает молодежь. Впрочем, как свидетельствуют видеокадры, в колоне около тысячи человек.

Как пишет Telegram-канал NEXTA, большинство мигрантов в колонне — это якобы курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Среди них многие женщины и дети.

"Очень тревожная информация с границы. Большая группа мигрантов собралась в Беларуси, недалеко от границы с Польшей. Они только что направились к границе с Республикой Польша. Они попытаются массово проникнуть в Польшу... Наибольшая попытка силового вторжения в Польшу только началась...", — написал Жарин.

Спикер польского правительства Петр Мюллер заявил, что в связи с ситуацией на границе в Польше собирают заседание штаба антикризисного управления. В заседании должны принять участие премьер-министр Матеуш Моравецкий, вице-премьер правительства Ярослав Качиньский, министр внутренних дел Мариуш Каминский и министр обороны Мариуш Блащак.

В свою очередь, глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил: "Мы наблюдаем за ситуацией в "Кузнице" уже несколько дней и готовы к любому сценарию. Нашим приоритетом является жесткая оборона границы. Мы увеличили количество офицеров пограничной службы, полицейских, солдат. Ждем в полной готовности".

Kierunek польская granica. Poza Łukaszenką winna jest polska opozycja и media im sprzyjające. Jedynie mocny sprzeciw całego społeczeństwa postawiłby tamę nelegalnej migracji! Przez waszą chęć uderzania w rząd za wszelką cenę ma miejsce ten kryzys!!! pic.twitter.com/KkQfxz4fTt — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) November 8, 2021 Bardzo niepokojące informacje z granicy. На Białorusi, przy granicy из Polska, zgromadziła się duża grupa migrantów.



Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będa próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

В свою очередь, в пограничном комитете Беларуси назвали инцидент "шагом отчаяния" со стороны беженцев, на который их "побудило безразличие и бесчеловечное отношение польских властей".

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